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Наступний крок за ФСБ. Експерт спрогнозував, як розвиватимуться події в РФ після смерті Пригожина

Росія, Четвер 24 серпня 2023 17:51
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Наступний крок за ФСБ. Експерт спрогнозував, як розвиватимуться події в РФ після смерті Пригожина Фото: керівник найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко, Олександр Коваленко

Після новин про катастрофу літака Пригожина близькі до ПВК "Вагнера" пабліки почали розганяти погрози про те, що можуть повторити марш на Москву.

Про це РБК-Україна розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко каже, що за логікою останніх подій рахунок 2:0 на користь Шойгу і Герасимова. Адже спочатку стало відомо про звільнення командувача Військово-космічних сил Сергія Суровікіна, який був людиною ФСБ у структурі військових, "яструбів", які виступали за знищення України. Тепер - знищення верхівки "Вагнера".

"Далі, очевидно, має бути відповідь ФСБ. Можливо, вони спробують зробити якісь дії на шкоду російським військам на території РФ. Наприклад, диверсії на якихось об'єктах з метою дискредитувати військове керівництво. У будь-якому разі, я думаю, відповідь має бути", - вважає експерт.

Що чекає на Росію Путіна

Коваленко сумнівається, що марш на Москву може повторитись. За його словами, ночі було достатньо, щоб у столиці почалися вуличні бої та спалахнула Фрунзенська набережна, на якій розташовані будівлі міноборони.

"Найактивніша частина "вагнерівців" у Білорусі, без важкого озброєння. І після бравурних заяв у соціальних мережах нічого не було зроблено, щоб почати процес помсти за свого ватажка. Тому особливо нічого чекати не варто. "Вагнерівців" просто розосередили й знищили Пригожина", - зазначив експерт.

Водночас ті, хто підтримував засновника ПВК, нікуди не зникли. Але на думку Коваленка, у "пригожинського" пулу недостатньо можливостей, щоб відкрито виступити проти Путіна. І на сьогодні немає такої людини, яка б приміряла на себе роль Пригожина.

Детальніше про ліквідацію Пригожина, можливі наслідки та про те, до чого варто готуватися російському президенту, - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Євген Пригожин Війна Росії проти України Вагнерівці
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