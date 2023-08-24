Наступний крок за ФСБ. Експерт спрогнозував, як розвиватимуться події в РФ після смерті Пригожина

Після новин про катастрофу літака Пригожина близькі до ПВК "Вагнера" пабліки почали розганяти погрози про те, що можуть повторити марш на Москву.

Мусієнко каже, що за логікою останніх подій рахунок 2:0 на користь Шойгу і Герасимова. Адже спочатку стало відомо про звільнення командувача Військово-космічних сил Сергія Суровікіна, який був людиною ФСБ у структурі військових, "яструбів", які виступали за знищення України. Тепер - знищення верхівки "Вагнера".

"Далі, очевидно, має бути відповідь ФСБ. Можливо, вони спробують зробити якісь дії на шкоду російським військам на території РФ. Наприклад, диверсії на якихось об'єктах з метою дискредитувати військове керівництво. У будь-якому разі, я думаю, відповідь має бути", - вважає експерт.

Що чекає на Росію Путіна

Коваленко сумнівається, що марш на Москву може повторитись. За його словами, ночі було достатньо, щоб у столиці почалися вуличні бої та спалахнула Фрунзенська набережна, на якій розташовані будівлі міноборони.

"Найактивніша частина "вагнерівців" у Білорусі, без важкого озброєння. І після бравурних заяв у соціальних мережах нічого не було зроблено, щоб почати процес помсти за свого ватажка. Тому особливо нічого чекати не варто. "Вагнерівців" просто розосередили й знищили Пригожина", - зазначив експерт.

Водночас ті, хто підтримував засновника ПВК, нікуди не зникли. Але на думку Коваленка, у "пригожинського" пулу недостатньо можливостей, щоб відкрито виступити проти Путіна. І на сьогодні немає такої людини, яка б приміряла на себе роль Пригожина.

Детальніше про ліквідацію Пригожина, можливі наслідки та про те, до чого варто готуватися російському президенту, - у матеріалі РБК-Україна.

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