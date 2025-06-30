"Наступник народиться не в Китаї": Далай-лама готує світ до передачі титулу

Питання спадкоємця має величезне значення не лише для буддистів, а й для Китаю, Індії та США. Так відбувається через стратегічні, політичні та релігійні чинники.

Цього тижня в Дхарамсалі, Індія, пройде велика релігійна конференція, присвячена 90-річчю Далай-лами. Участь візьмуть понад 100 буддійських лідерів, а також давній друг тибетців - актор Річард Гір. 5 липня Далай-лама візьме участь у молитвах, а 6 липня - виступить на урочистостях. Очікується, що саме тоді він озвучить перші підказки щодо свого наступника.

Як обирають Далай-ламу

Згідно з тибетською традицією, душа Далай-лами після смерті перероджується в новому тілі. Нинішнього Далай-ламу - Лхамо Тхондупа - визнали реінкарнацією у віці двох років. Його встановлення на трон відбулося у 1940 році в Потала-палаці, Лхаса. Відтоді він є не лише духовним, а й символічним лідером Тибету.

Де народиться наступник

У своїй книзі "Voice for the Voiceless", виданій у березні 2025 року, Далай-лама написав, що його наступник народиться поза межами Китаю. Під час недавнього виступу в Дхарамсалі він заявив, що невдовзі буде запропонована "рамка", яка окреслить процес передачі титулу. Подробиць наразі не оприлюднено.

Далай-лама також створив у 2015 році Фонд Гаден Пходранг, який має здійснити пошук та визнання наступного Далай-лами. Це робота команди його найближчих помічників та духовенства у вигнанні.

Що каже Китай

Пекін стверджує, що має право затверджувати наступного Далай-ламу, посилаючись на імперську традицію часів династії Цін (1793 рік) - коли імена реінкарнацій тягнули з "золотої урни". У Китаї вважають, що наступник має народитися виключно на їхній території та пройти контрольований державою ритуал.

Проте сам Далай-лама закликає тибетців не визнавати кандидатів, яких призначить компартія Китаю, яка заперечує релігію як таку.

Реакція Індії та США

США та Індія відкрито підтримують незалежність духовного вибору тибетського народу. У 2024 році Джо Байден підписав закон, який зобов’язує Китай припинити тиск у питанні спадкоємця Далай-лами.

Індія, де живе понад 100 тисяч тибетців, уже давно стала притулком для Далай-лами з 1959 року. Його присутність там є важливим геополітичним фактором у протистоянні з Китаєм.

Що буде далі

Далай-лама заявив, що може реінкарнуватися в Індії, і що наступником може стати як хлопчик, так і дівчинка. Підготовка до передачі титулу вже триває, попри те що традиційно це питання не обговорюється до смерті чинного духовного лідера. Але через втручання Китаю тибетська спільнота вважає за необхідне діяти інакше.

Духовний лідер готує свою громаду до життя без нього. Ще у 2011 році він передав політичну владу обраному уряду у вигнанні, тим самим завершивши 368-річну традицію духовно-політичного правління.

"Ми маємо бути готовими до дня, коли Його Святості не стане", - зазначила заступниця спікера тибетського парламенту у вигнанні Долма Церінґ Тейкханг.