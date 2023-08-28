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Наступ ЗСУ на Токмак. Експерти розповіли, що може зупинити просування військових

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко

Наступальні дії Збройних сил України поступово просуваються в бік окупованого Токмака, однак низка обставин можуть уповільнити цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви військового експерта Олексія Гетьмана та військового експерта Владислава Селезньова.

Яка обстановка на цьому напрямку зараз

У районі села Роботине туди, де ще є лінії оборони, росіяни поспіхом перекинули частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (Псков) з Лимано-Куп'янського напрямку і 7-ї дивізії ВДВ з півдня Херсонської області.

"Тобто з двох боків посилилися, щоб не дати нам просуватися. Чи вийде це в них? Я думаю, що ні, тому що фортифікації за першою лінією не настільки потужні. За даними нашої розвідки і західних партнерів, там уже не 6 протипіхотних і 1 протитанкова міна на квадратний метр, як було перед першою", - каже Олексій Гетьман.

Що може призупинити наступ ЗСУ на Токмак

За його словами, поки що українські війська роблять усе правильно, дотримуючись оптимальної тактики ведення бою. Але водночас підкреслює, що робити прогнози неможливо. І якщо противник перекине ще кілька дивізій, то не виключено, що рух на Токмак призупиниться.

"Або почнуться дощі, це теж призупинить наступ. Або спека ще більше посилиться. Рухатися в бронежилеті, в касці, з боєкомплектом і автоматом у таку спеку - теж впливає на фізичний стан", - пояснює експерт.

Він також сказав, що в лавах ЗСУ багато мобілізованих, вони не проходили щільну підготовку порівняно з професійними військовими, їм суто по-людськи може бути важко. 

Ситуація дуже динамічна, окупанти продовжують посилювати свою оборону

Що стосується того, чи прискориться наступ після Роботино, Владислав Селезньов обережний в оцінках. Бо через брак інформації складно порівнювати щільність мінних полів і надійність укріплень на ділянці до Токмака. Та й ворог не сидить склавши руки, а продовжує посилювати бойові порядки і рити окопи.

Ситуація дуже динамічна і багато що залежить від можливостей російської окупаційної армії і, відповідно, від ресурсів українських військ.

"Чи будемо ми далі активно вести наступальні дії? Чи вистачить нам ресурсів людських, матеріальних і технічних? Складно сказати. Але я абсолютно впевнений, що серйозно завадити може тільки сезон дощів, який почнеться десь із середини жовтня. За таких умов іти вперед із бронетехнікою буде вкрай важко", - підсумував він.

Більш детально про те,  як далі розвиватимуться події на півдні та що може зупинити наступ на Токмак - у матеріалі РБК-Україна.

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