ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти боїв ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, 16 листопада російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна і не досягли підтверджених успіхів.

На кадрах, опублікованих 15 листопада, приблизно показані штурмові підрозділи російських військ, які штурмують українські позиції поблизу Іванівки.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки та Надії.

Російський військовий блогер заявив, що бойові дії продовжуються в районі Тимківки.

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор заявив 16 листопада, що російські військові перекинули підрозділи спочатку з далекого сходу Росії до району Сватово.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 16 листопада опублікував відеозапис, на якому, ймовірно, видно, як група чеченських спецвійськ керує безпілотниками в Серебрянському лісництві на південний захід від Кремінної.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Сінківки, колишнього населеного пункту Загоруйківки та поблизу Діброви.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, українські війська продовжували наступальні операції на південь від Бахмута 16 листопада, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували наступальні операції на південь від Бахмуту.

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи російських військ відбили українські атаки в районі Бахмута та Кліщіївки. Російські блогери стверджували, що українські та російські війська продовжують бої за висоти поблизу Кліщіївки.

Один російський блогер стверджував, що українські війська просунулися на південний схід від Андріївки. 15 листопада російські військові блогери заявили, що українські війська безуспішно атакували південний захід від руїн Майорського бетонного заводу.

Російські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом 16 листопада, але підтверджених успіхів не досягли.

Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили 24 російські атаки в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські блогери стверджували, що російські війська просуваються "метр за метром" від Берхівського водосховища у напрямку Богданівки.

Російські ЗМІ заявили, що 15 листопада російські війська захопили раніше втрачені позиції вздовж залізничної лінії в районі Андріївки та Кліщіївки.

Як повідомляє ISW, російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки 16 листопада і нещодавно підтвердили наступ у невстановлену дату. Відеозапис з геолокацією, опублікований 16 листопада, показує, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.

15 і 16 листопада російські блогери стверджували, що російські війська захопили кілька позицій поблизу Авдіївського коксохімічного заводу і терикону, а також що Степове - "сіра зона", що оспорюється.

Російські блогери 16 листопада стверджували, що російські війська також просунулися на північний захід від Красногорівки у напрямку Бердичів.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська намагаються уникнути втрат особового складу під час своїх атак під Красногорівкою. Російські джерела також стверджували, що російські війська просуваються в південно-східну промислову зону Авдіївки вздовж дороги Ясинуватої та захопили щонайменше половину промислової зони Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Новокалинового та Авдіївки, а також на схід від Степового та Первомайського.

Відомий російський військовий блогер заявив, що російські війська також атакували поблизу Сєверного.

Міністерство оборони Росії 16 листопада заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Георгіївки. Російські війська безуспішно атакували захід та південний захід від Донецька.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Російське джерело опублікувало відеозапис 16 листопада, стверджуючи, що на ньому зображені елементи російських військ, які діють у напрямку Мар'їнки.

16 листопада Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська також відбили українські атаки в районі Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Українські війська розпочали наступ у районі кордону Донецької та Запорізької областей 16 листопада та підтвердили просування у невстановлену дату. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 16 листопада, видно, як українські сили відбивають російські атаки на захід від Новодонецького, і підтверджується, що українські сили відбили деякі позиції в цьому районі в невстановлену, але, ймовірно, нещодавньої дати.

За повідомленнями ISW, 16 листопада російські війська продовжували наступ уздовж кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що російські війська зробили безуспішні атаки поблизу Старомайорського, Пречистівки та Новодарівки.

Відомий російський військовий блогер заявив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського. Інший блогер зазначив, що підрозділи російської армії діють у районі між Гуляйполем та Великою Новосілкою.

За словами ISW, 16 листопада українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та 15 листопада підтвердили територіальні завоювання поблизу Роботиного.

Російський блогер опублікував і розмістив по геолокації кадри від 15 листопада, на яких російські війська завдають ударів по українських позиціях безпосередньо на захід від Роботиного, що вказує на незначний поступ ЗСУ. Російські джерела стверджували, що українські війська безуспішно намагалися просунутися в районі Копані, Рівного, Новопрокопівки, Вербового та у напрямку Новофедорівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що українські сили, ймовірно, досягли деяких успіхів у напрямку Новопокровки та відокремлені лише однією лісосмугою від населеного пункту, який обороняє російський полк ВДВ. Машовець додав, що українські сили, мабуть, трохи відобразили дії частин російської бригади в напрямку Копані кілька днів тому і просунулися ближче до Нестерянки.

Як зазначає Інститут, 16 листопада російські війська почали наступ на українські позиції поблизу Роботиного, але не досягли підтверджених територіальних завоювань.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

Машовець заявив, що підрозділи одного російського полку, мабуть, втратили контроль за висотами на північний захід від Вербового, що ускладнює оборону Росією північно-західної околиці населеного пункту.

Машовець зазначив, що підрозділи російських військ ведуть інтенсивні бої на лінії Нестерянка-Копані. За його словами, командування російськими військами має суворий наказ утримувати лінію Нестерянка-Копані “за будь-яких обставин”, але ISW не може незалежно перевірити це твердження.

За словами російських джерел, 16 листопада російські війська трохи просунулися на північний схід від Василівки на заході Запорізької області. Офіційний представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов 16 листопада заявив, що російські війська просунулися на 500-600 метрів у районі П'ятихаток.

Російські блогери також стверджували, що бойові дії продовжуються поблизу П'ятихаток і що російські війська захопили кілька невказаних позицій у цьому районі.

За повідомленнями ISW, 16 листопада українські війська продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, мабуть, просунулися в районі Кринок.

На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 15 листопада, видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях у північно-східній частині Кринків, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, просунулися в цьому районі.

Відомий російський мілблогер заявив, що бої продовжуються поблизу Пойми, Пищанівки та Кринків.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська зробили невдалу спробу висадки в районах Антонівського автомобільного мосту та малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.