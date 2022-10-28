Наступ ЗСУ у Луганській області та оборона на півдні: карти боїв на ранок

Східна вісь

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Українські та російські джерела вказують, що бої йдуть навколо Білогорівки, це означає, що ЗСУ атакують на південь від Кремінної.

Водночас аналітики ISW зазначили, що росіяни перекидають на цей напрямок нетипову техніку. Зокрема, російські блогери опублікували у мережі кадри застосування окупантами термореактивної системи залпового вогню ТОС-1. Вони обстріляли нею українські позиції на трасі Сватове-Кремінна.

Це може свідчити про те, що окупанти намагаються посилити власні можливості на цьому напрямку, або ж мають брак відповідної артилерії для боїв.

Донбас

Окупанти продовжують активно обстрілювати Донецьку область. ЗСУ відбили російські штурми біля Бахмута, в районі Соледару, поблизу Іванграда, Майорська, Красногорівки та Авдіївки.

Водночас окупанти заявляють, що повністю контролюють Зайцеве. Але аналітики не можуть підтвердити правдивість цієї інформації.

Херсонська область

На цій ділянці фронту українські війська перейшли до позиційної оборони. ЗСУ утримують свої позиції та активно відпрацьовують артилерією. Це не дозволяє окупантам переходити до наступу.

Наразі українське командування тримає оперативну тишу щодо ситуації на півдні. Проте відомо, що ЗСУ уражають місця скупчення ворога та склади з боєприпасами.