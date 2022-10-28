UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступ ЗСУ у Луганській області та оборона на півдні: карти боїв на ранок

Фото: ЗСУ продовжують наступ у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові перейшли до оборони у Херсонській області, але продовжують штурми у Луганській області. Також ЗСУ стримують атаки ворога поблизу Авдіївки та Бахмата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Українські та російські джерела вказують, що бої йдуть навколо Білогорівки, це означає, що ЗСУ атакують на південь від Кремінної.

Водночас аналітики ISW зазначили, що росіяни перекидають на цей напрямок нетипову техніку. Зокрема, російські блогери опублікували у мережі кадри застосування окупантами термореактивної системи залпового вогню ТОС-1. Вони обстріляли нею українські позиції на трасі Сватове-Кремінна.

Це може свідчити про те, що окупанти намагаються посилити власні можливості на цьому напрямку, або ж мають брак відповідної артилерії для боїв.

Донбас

Окупанти продовжують активно обстрілювати Донецьку область. ЗСУ відбили російські штурми біля Бахмута, в районі Соледару, поблизу Іванграда, Майорська, Красногорівки та Авдіївки.

Водночас окупанти заявляють, що повністю контролюють Зайцеве. Але аналітики не можуть підтвердити правдивість цієї інформації.

Херсонська область

На цій ділянці фронту українські війська перейшли до позиційної оборони. ЗСУ утримують свої позиції та активно відпрацьовують артилерією. Це не дозволяє окупантам переходити до наступу.

Наразі українське командування тримає оперативну тишу щодо ситуації на півдні. Проте відомо, що ЗСУ уражають місця скупчення ворога та склади з боєприпасами.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили ворожі атаки біля 13 населених пунктів на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України