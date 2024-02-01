Буданов висловився про ситуацію на фронті у найближчі півроку

Найближчі півроку на фронті в Україні "будуть цікавими". А війна для України закінчиться "поверненням втраченого".

"Наступні шість місяців будуть цікавими", - сказав він, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту.

Глава ГУР, як зазначають журналісти, був твердим у своїй впевненості у повній перемозі України над Росією, незважаючи на стурбованість громадськості втомою українських військ, перевагою Росії у внутрішньому військовому виробництві та відсутністю руху на передовий.

На думку Буданова, війна закінчиться лише одним способом.

"Відновлення справедливості. От чим це закінчиться - поверненням втраченого", - констатував він.

Буданов про війну в Україні

Буквально нещодавно Буданов озвучив стриманий прогноз про успіхи ЗСУ на 2024 рік, висловивши тезу про те, що "наш успіх буде більшим, ніж їх".

Раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія може вести війну проти України щонайбільше до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от із економікою та технікою будуть проблеми.

При цьому, на думку розвідника, навіть після перемоги України у війні Росія захоче реваншу. Україна має мінімум 10 років на підготовку, саме стільки потрібно Кремлю, щоб відновитися у військовому плані.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що війна завершиться до смерті російського диктатора Володимира Путіна, який, за його даними, серйозно хворий.

Крім того, раніше в інтерв'ю РБК-Україна він висловив думку, що війна в Україні закінчиться 2023 року виходом на кордони 1991 року. При цьому, за його словами, "на перемозі все це не зупиниться, на нас чекає досить складний етап".