Наступ на Рафах. На якому етапі війна Ізраїлю з ХАМАС та чи близькі вони до перемир'я

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Без нього неможлива перемога Ізраїлю: головне про Рафах

Операція в Рафаху готувалася кілька тижнів паралельно із переговорами про припинення вогню. Сторони не змогли дійти спільного знаменника, і напередодні авіація ЦАХАЛу завдала ударів по об'єктах терористів у місті на півдні сектора Газа.

За оцінками, тут знаходяться близько 1,4 млн осіб, які втекли з північних та центральних районів сектору ще на початкових етапах війни.

Фото: один з останніх оплотів ХАМАС - місто Рафах - знаходиться на півдні сектора Газа (карта nyt.com)

Удари почалися за день після того, як Ізраїль наказав евакуюватися щонайменше 100 тисячам палестинців зі східної частини Рафаху. В результаті в мережі з'явилися кадри втечі сімей до північних районів сектору Газа, які сильно постраждали в ході майже 8-місячних бойових дій.

Рафах є одним із небагатьох місць, де досі не було масштабних боїв. Також він є прикордонним переходом на найважливішому маршруті для гуманітарної допомоги. У той же час, як стверджує Ізраїль, тут діють щонайменше чотири батальйони ХАМАС.

На відео нижче евакуація мирних жителів із Рафаху.

Новий етап війни розпочався після зустрічі представників ХАМАС, Ізраїлю, Єгипту, Катару та США у Каїрі. На ній намагалися домовитись про припинення вогню. Згідно з повідомленнями, ХАМАС схвалив пропозицію катарських та єгипетських чиновників, але Ізраїль відкинув план, пославшись на те, що він не відповідає ініціативі переговорників Ізраїлю та США.

Прем'єр Біньямін Нетаньяху неодноразово попереджав, що операція у Рафаху відбудеться. Бо без неї неможлива перемога.

"Не взяти Рафах - схоже на те, якби союзники у Другій світовій війні зберегли частину армії нацистів і сказали "ну, туди не підемо". Це все одно, що залишити чверть німецької армії на місці та не входити до Берліна", - казав він раніше.

З урахуванням руйнувань у секторі Газа та великої кількості загиблих міжнародні організації попереджають про можливі трагічні наслідки. Прямо зараз у Рафаху зосереджена переважна більшість населення Гази, тому в короткостроковій перспективі повномасштабна операція може призвести до гуманітарної катастрофи.

За останні місяці Ізраїль консолідував контроль над великими територіями сектору, включаючи такі великі міста як Газа та Хан-Юніс. І оскільки він переконаний, що у Рафаху знаходяться залишки терористів ХАМАС, то подає наступ як необхідний крок до остаточної перемоги. Ймовірно, Рафах стане епіцентром війни щонайменше на найближчі тижні.

Що відбувається в Рафаху

У понеділок канцелярія Нетаньяху повідомила про одностайне рішення військового кабінету провести операцію в Рафаху. Заявлена ціль - натиснути на ХАМАС, щоб звільнити заручників та досягти "інших цілей війни". Переговори про припинення вогню при цьому триватимуть.

Днем раніше ізраїльські сили скинули листівки із закликом до мирних жителів евакуюватися в безпечну зону. Ця тактика повторює ту, яка використовувалася на початку війни, коли ЦАХАЛ давав на евакуацію 24 години. Наразі невідомо, скільки людей встигло дістатися Хан-Юніса до початку операції.

"Сили ЦАХАЛу цілеспрямовано атакують і діють проти цілей терористичної організації ХАМАС у східному Рафаху", - заявив речник Армії оборони Даніель Хагарі, коментуючи повітряний етап наступу.

Фото: наземна операція в Рафаху (Getty Images)

У ніч на 7 травня авіаудари продовжилися, по східних районах також почала "працювати" артилерія. Близько 07:00 танки пішли штурмом на КПП Рафах біля єгипетського кордону. А вже через годину стало відомо, що 401 бронетанкова бригада взяла пункт під контроль з боку сектора Газа і вивісила ізраїльський прапор.

Сили 162-ї бронетанкової дивізії розвивають наступ у східній частині Рафаха, діючи проти бойовиків ХАМАС. Удари по інфраструктурі, включаючи входи в тунелі та мінометні позиції, завдає 215 артилерійська бригада. В операції також задіяна 84 піхотна бригада.

На ранок ЦАХАЛ оголосив про знищення понад 150 цілей та контроль над смугою близько 3,5 км від єгипетського кордону. Ліквідовано десятки членів ХАМАС, знищено тунельні шахти. За оцінками військових джерел, вони були частиною підземної оборонної лінії терористів.

Що відомо про цілі Ізраїлю

Офіційна мета операції – ліквідація чотирьох батальйонів ХАМАС. Представники Ізраїлю кажуть, що з початку війни в секторі Газа знищили близько 12 000 бойовиків. ХАМАС не розкриває своїх втрат.

Ізраїль також стверджує, що загалом залишилося шість батальйонів - чотири в Рафаху та два в центральній частині сектора. Але насправді складно оцінити, наскільки це справді так.

"Є думка, що ХАМАС все ще має принаймні половину бойовиків на місцях", - наводить Vox слова директора близькосхідної програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Джона Альтермана.

Мета всієї операції "Залізні мечі", як ще в Ізраїлі називають війну проти терористів, - знищення ХАМАС у політичному та військовому плані. З цієї причини припинення вогню та звільнення заручників, які утримуються після атаки 7 жовтня 2023 року, не прискорять досягнення мети, оскільки залишають можливості для дій ХАМАС у Рафасі та решті сектору Газа.

Більш того, вторгнення у Рафах створює певні політичні ризики. Наприклад, Єгипет погрожував розірвати 10-річну мирну угоду, якщо Ізраїль наважиться на наступ. Сьогодні єгипетське МЗС назвало його "небезпечною ескалацією". Офіційний Каїр також закликав виявляти максимальний рівень стриманості та утриматися від кроків, які можуть поставити під загрозу потенційне перемир'я.

Що з переговорами і чому сторони далекі від перемир'я

Ізраїль та ХАМАС не погоджувалися на припинення вогню з листопада, коли тижнева пауза призвела до обміну 105 заручників на 240 палестинських ув'язнених. За останні місяці переговорний процес зупинився, оскільки позиції сторін фундаментально розходяться.

Фото: ізраїльські війська в Рафаху мають намір знищити залишки бойовиків ХАМАС (Getty Images)

Як пише Reuters, переговорники ХАМАС погодили план із трьох етапів. Перші два - по шість тижнів - спрямовані на обмін та відступ ЦАХАЛ. Третій - на відновлення Гази та припинення багаторічної блокади. Біньямін Нетаньяху назвав цей план "далеким від основних вимог Ізраїлю".

"Ми не готові прийняти ситуацію, коли батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть контроль над сектором Газа, відновлять свою військову інфраструктуру та повернуться до загроз громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, містах на півдні та у всіх куточках країни", - заявив він.

Газета Jerusalem Post зазначає, що США вивчать пропозицію ХАМАС і обговорять її з союзниками на Близькому Сході. Видання також наводить деталі плану:

Перша фаза . Перемир'я на 42 дні та звільнення 33 ізраїльських заручників у пропорції 30 палестинських жінок та дітей на кожного. При цьому Ізраїль має розпочати поступове виведення військ з Гази.

Друга фаза . Ще один 42-денний період із відновленням "стійкого спокою": виведення більшої частини сил ЦАХАЛу та звільнення ізраїльських військових в обмін на палестинців.

Третя фаза. Обмін тілами загиблих та початок реконструкції, згідно з планом Катару, Єгипту та ООН. Пропонується припинити блокаду сектора та виплатити компенсації постраждалим.

Цими хвилинами Каїр знову приймає делегації Катару, США та ХАМАС. Представник бойовиків уже погрожував, що ці переговори можуть стати "останнім шансом" для Ізраїлю звільнити заручників.

Зазначимо, що далеко не всі в Ізраїлі підтримують переговори, виступаючи за нарощування військового тиску на ХАМАС. Лідер Релігійної сіоністської партії та міністр фінансів Бецалель Смотрич, наприклад, проти участі ізраїльської делегації.

"Відправка делегації до Каїра є помилкою і потрапляє в маніпулятивну пастку, розставлену ХАМАС разом з Катаром і Єгиптом. Настав час все більше й більше тиснути на ХАМАС, доки вони не будуть знищені. Це наша війна за незалежність, і ми маємо її виграти", - заявив він, закликаючи, щоб будь-які переговори супроводжувалися військовими діями.

Тим часом ізраїльська делегація таки прибула до Каїру обговорювати угоду. Як повідомляє The Times of Israel, до команди не увійшли провідні переговорники, і на цьому етапі делегація представлена на нижчому рівні.

Як заявив неназваний високопосадовець, вона оцінить, чи реально переконати ХАМАС відступити від останньої пропозиції. Яка у нинішньому вигляді неприйнятна для Ізраїлю. Очевидно, підсумки сьогоднішньої зустрічі вплинуть на те, чи взагалі можливо перемир'я в секторі Газа на даному етапі.