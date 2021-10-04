Настольные игры: безопасно и полезно

За последние полтора года в Украине значительно возрос объем продаж настольных игр. Эксперты связывают это с перманентным карантином – вынужденное заточение дома и отсутствие альтернативы вынуждает украинцев от мала до велика вновь обращаться к давним традициям и собираться вместе вокруг большого стола.

Тем не менее, даже после смягчения карантина интерес не падает – настольные игры, которые можно найти в интернет-магазине Panama.ua, – это не только интересный досуг, но и возможность развития для всех поколений домочадцев.

Сегодня производители предлагают взрослым и детям шикарный выбор. Где каждый может найти себе занятия по душе:

монополии и твистеры;

эрудиты и домино;

лото и уно;

мафия и крокодил,

дженга и разнообразные баталии.

Причины роста популярности настольных игр

В настоящее время главной причиной роста популярности является пандемия и карантин с вынужденным ограничением перемещения и самоизоляцией. Желание общаться и проводить время интересно и с пользой трансформировалось из путешествий и посиделок в ресторанах в общение в семейном кругу. И чтобы это общение было позитивным, разнообразным и нескучным, люди обратились к настольным играм.

Но есть и другие причины популярности:

Возможность подстроить досуг под любые интересы. Покупатели охотно приобретают как привычные лото и домино, которые подходят для семьи, так и сложные и дорогие настольные игры для вечеринок и корпоративов. Также популярны и портативные наборы – их просто взять в дорогу или использовать, например, на пляже или возле бассейна, чтобы увлечь детей. Доступность. Всемирный экономический спад последних лет многие семи поставил на грань выживания, и дорогой вид досуга вроде ресторанов и кинотеатров стал менее востребован. Но естественное желание развлекаться никуда не делось – и эту функцию взяли на себя настольные игры. На примере магазина Панама хорошо видно – можно купить набор от самого простого и недорогого до абсолютно новых и необычных, рассчитанных на взрослую аудиторию. Возобновляемый интерес. Редко, когда хочется пересматривать фильм или посещать один и тот же аттракцион. А настольная игра каждый раз обещает новое развитие событий и совсем иной итог, чем был прежде. Неожиданность, новые впечатления, другая компания – и досуг становится совершенно уникальным и непохожим на все другие разы. Это возможность быть на равных. Не важно, кто собирается за одним столом – такие развлечения уравнивают детей и взрослых, помогают младшим чувствовать себя взрослыми и самостоятельными. А родители, дяди, тети могу свежим взглядом кинуть действительность и открыть в себе новые возможности и скрытые ресурсы.

Мнение, что развитие компьютерных технологий отодвинуло на второй план все другие виды развлечений, к счастью оказалось ошибочным. Настольные игры продолжают оставаться на пике популярности, привлекая на свою сторону все больше заинтересованных лиц разных возрастов, статусов и достатка.