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Наставник и лидер "Реала" забрали награды УЕФА по итогам Лиги чемпионов 2021/22

Фото: Карим Бензема и Карло Анчелотти с призами (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций подвел итоги Лиги чемпионов 2021/22. Лучшим тренером и футболистом стали представители триумфатора турнира – мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Королевский клуб в финале одолел английский "Ливерпуль" (1:0). Добытый трофей стал 14-м для мадридцев в истории соревнований.

Форвард "сливочных" Карим Бензема признан игроком сезона в Лиге чемпионов. Французский нападающий получил приз второй раз подряд. В сезоне 2021/22 он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 мячей.

В свою очередь тренером сезона признали рулевого "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский специалист завоевал свой 4-й кубок Лиги чемпионов. Параллельно мадридцы стали чемпионами Испании, победили в Суперкубке страны, а недавно ликовали в Суперкубке УЕФА.

В преддверии "Реал" узнал соперников в новом розыгрыше Лиги чемпионов. "Сливочные" попали в группу F, где снова встретятся с донецким "Шахтером", а также с РБ "Лейпциг" и "Селтиком".

К слову, турецкие клубы впервые за 27 лет не попали в групповой этап Лиги чемпионов.

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