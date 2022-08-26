ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Наставник и лидер "Реала" забрали награды УЕФА по итогам Лиги чемпионов 2021/22

Новина українською →
Стамбул, Пятница 26 августа 2022 10:20
Наставник и лидер "Реала" забрали награды УЕФА по итогам Лиги чемпионов 2021/22 Фото: Карим Бензема и Карло Анчелотти с призами (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций подвел итоги Лиги чемпионов 2021/22. Лучшим тренером и футболистом стали представители триумфатора турнира – мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Королевский клуб в финале одолел английский "Ливерпуль" (1:0). Добытый трофей стал 14-м для мадридцев в истории соревнований.

Форвард "сливочных" Карим Бензема признан игроком сезона в Лиге чемпионов. Французский нападающий получил приз второй раз подряд. В сезоне 2021/22 он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 мячей.

В свою очередь тренером сезона признали рулевого "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский специалист завоевал свой 4-й кубок Лиги чемпионов. Параллельно мадридцы стали чемпионами Испании, победили в Суперкубке страны, а недавно ликовали в Суперкубке УЕФА.

В преддверии "Реал" узнал соперников в новом розыгрыше Лиги чемпионов. "Сливочные" попали в группу F, где снова встретятся с донецким "Шахтером", а также с РБ "Лейпциг" и "Селтиком".

К слову, турецкие клубы впервые за 27 лет не попали в групповой этап Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал УЕФА Анчелотти Лига Чемпионов
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать