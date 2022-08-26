Керманич і лідер "Реала" забрали нагороди УЄФА за підсумками Ліги чемпіонів 2021/22

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Королівський клуб у фіналі здолав англійський "Ліверпуль" (1:0). Здобутий трофей став 14-м для мадридців в історії змагань.

Форвард "вершкових" Карім Бензема визнаний гравцем сезону в Лізі чемпіонів. Французький нападник отримав приз вдруге поспіль. У сезоні 2021/22 він став найкращим бомбардиром турніру, забивши 15 м'ячів.

Натомість тренером сезону визнали керманича "Реала" Карло Анчелотті. Італійський фахівець здобув свій 4-й кубок Ліги чемпіонів. Паралельно мадридці стали чемпіонами Іспанії, перемогли в Суперкубку країни, а нещодавно тріумфували в Суперкубку УЄФА.

Напередодні "Реал" дізнався суперників у новому розіграші Ліги чемпіонів. "Вершкові" потрапили до групи F, де знову зустрінуться з донецьким "Шахтарем", а також із РБ "Лейпциг" і "Селтіком".