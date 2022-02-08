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Пора государствам-членам ЕС поддержать Украину оружием, - Порошенко

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 17:58
Пора государствам-членам ЕС поддержать Украину оружием, - Порошенко Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседании Политической ассамблеи "Европейской народной партии" на тему ситуации безопасности вокруг Украины. В своем выступлении Петр Порошенко представил видение стратегии укрепления международной поддержки и солидарности с Украиной при нынешних вызовах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение политика.

Лидер "Европейской солидарности" выразил решительное осуждение продолжающейся концентрации войск и наращиванию вооруженного потенциала России вдоль государственной границы Украины и призвал к немедленной деэскалации со стороны российской стороны как свидетельство готовности Кремля к нормализации ситуации безопасности и переводу ситуации в русло дипломатии.

Петр Порошенко призвал партнеров, в том числе "Европейскую народную партию", усилить поддержку Украины, в том числе путем более жесткой санкционной политики против России, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине оборонного летального оружия, а также Плана действий по членству в НАТО и одобрения политического решения о перспективах членства Украины в Европейском Союзе.

"Не недооценивайте Украину и себя. Не бойтесь Путина. Не бойтесь удивить его своим единством, солидарностью и мощной поддержкой Украины", - подчеркнул пятый президент Украины, призвав к твердости в противодействии агрессии Кремля, а не его умиротворению.

Была отмечена критическая важность обеспечения единства всех демократических сил в Украине перед лицом чрезвычайных вызовов перед государством.

Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко ранее тоже призывал западных союзников предоставить Украине как можно больше оборонного вооружения. Он подчеркнул - такие поставки сдерживают желание страны-агрессора атаковать украинскую армию.

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