UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наслідки російського вторгнення в Україну: валюта Єгипту впала до рекордно низького рівня

Фото: Війна Росії проти України обрушила валюту Єгипту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єгипетський фунт впав більш ніж на 14% до рекордно низького рівня по відношенню до долара. Це сталося після того, як центральний банк заявив, що перейшов на "довгостроковий гнучкий режим обмінного курсу" та підвищив відсоткові ставки на 200 базисних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єгипет намагається отримати новий кредит від Міжнародного валютного фонду після того, як його економічні проблеми посилилися через війну Росії проти України. Фонд уже давно закликає Єгипет забезпечити більшу гнучкість обмінного курсу.

Після позачергового засідання Комітету з грошово-кредитної політики центральний банк Єгипту заявив, що підвищує ставку за кредитами овернайт до 14,25% та ставку за депозитами овернайт до 13,25%, щоб зафіксувати інфляційні очікування та стримати тиск з боку попиту.

Центральний банк заявив, що має намір активізувати економічні реформи і "перейшов до режиму стабільно гнучкого обмінного курсу, надавши силам попиту та пропозиції визначати вартість єгипетського фунта щодо інших іноземних валют".

Незабаром після того, як було опубліковано заяву центрального банку, фунт швидко ослаб до приблизно 22,5 за долар із рівня відкриття 19,67.

Банк дозволив фунту знецінитися на 14% у березні, і в останні тижні він поступово знижувався перед різким падінням.

Війна в Україні збільшила рахунки Єгипту за пшеницю та нафту, завдавши удару по туризму з двох його найбільших ринків, України та Росії, основного джерела твердої валюти.

У своїй заяві у четвер центробанк заявив, що конфлікт мав "жахливі економічні наслідки" і, отже, призвів до того, що Єгипет зіткнувся з великим відтоком капіталу.

Згідно з офіційними даними, річна загальна інфляція прискорилася до 15% у вересні, що є найвищим показником майже за чотири роки.

Нагадаємо, МВФ попередив, що 123 млн осіб, або 12% населення країн Африки на південь від Сахари, стикаються з гострою нестачею продовольства. Причинами стали ефекти війни Росії проти України, а також посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄгипетМВФ