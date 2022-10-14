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Наслідки російського вторгнення в Україну: в Африці голодують понад 100 млн людей

Фото: Африці загрожує голод через вторгнення Росії до України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

МВФ попередив, що 123 млн осіб, або 12% населення країн Африки на південь від Сахари, стикаються із гострою нестачею продовольства. Причинами стали ефекти війни Росії проти України, а також посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Що нас дійсно турбує, так це той факт, що це відбувається на додачу до всіх проблем, викликаних пандемією", - заявив Абебе Селассіє з МВФ.

Річна інфляція цін на продовольство в країнах Африки на південь від Сахари з другої половини 2021 року становила понад 10%, а нові економічні прогнози МВФ цього тижня підвищили прогноз регіональної інфляції на 2 процентні пункти до 8,7% цього року.

Глобальні процентні ставки, що швидко зростають, означають, що країни Африки на південь від Сахари з найбільшою заборгованістю фактично втратили доступ до міжнародних ринків капіталу.

Нагадаємо, глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що вторгнення Росії в Україну може призвести до проблем із продовольством на Близькому Сході і створить передумови для нової "Арабської весни".

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МВФ