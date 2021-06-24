Наследие Кернеса. Кто готовится к битве за пост мэра Харькова

Через четыре месяца в Харькове будут выбирать нового мэра. О своем желании занять этот пост уже заявили два кандидата, имеющие достаточно неплохие стартовые позиции. Это Игорь Терехов, который после смерти Геннадия Кернеса руководит городом в статусе и.о., и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Оба претендента погрузились в избирательную кампанию задолго до ее официального старта, соревнуясь между собой за то, кто лучше подходит на роль преемника.

Политологи считают, что в этой схватке они не останутся наедине. Кроме Терехова и Добкина, в опросниках ведущих социологических компаний есть еще тройка кандидатов, которая может перевернуть исход мэрской гонки. Кто из них действительно ввяжется в эту борьбу – пожалуй, будет одной из главных интриг избирательной кампании в Харькове.

"Сейчас среди фаворитов троица – Игорь Терехов, Михаил Добкин и Юлия Светличная. Возможно, также Александр Фельдман и Евгений Мураев. С первыми двумя уже ясно, что они собираются баллотироваться. Хотя по Добкину еще остается вопрос, не будет ли сюрпризов с его недопуском к выборам. Возможно, еще сейчас появятся какие-нибудь уголовные дела по нему", – рассказал изданию харьковский политолог, эксперт аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев.

По его словам, финальный список претендентов на пост мэра будет понятен ближе к концу августа. Возможно, часть кандидатов объявят о своем выдвижении 23 августа, в День Харькова, выбрав именно эту дату в качестве стартового рывка.

Скажи, кто твой друг

Соцопросы компании SOCIS и Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные в мае, показывают одинаковую пятерку фаворитов предстоящих выборов мэра Харькова. Если отталкиваться от этих исследований, первое место и больше 30% может взять секретарь горсовета Игорь Терехов, проработавший замом Кернеса последние пять лет.

Второй результат и немного больше 20% отходят Михаилу Добкину. Он уже был мэром Харькова с 2006 по 2010 год. В те времена Добкин и Кернес воспринимались как близкие соратники. Но, предположительно, с 2014 года их отношения сильно ухудшились.

Кампания Терехова и Добкина во многом похожа, как и электорат, за который они ведут борьбу. Оба политика пытаются ассоциировать себя с Кернесом, пользовавшегося популярностью у харьковчан, и конкурируют за преемственность в глазах местных жителей.

У каждого из них свой арсенал средств. У Терехова – контроль за горсоветом и именной партией Кернеса. Выдвижение от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" вполне вероятно также прибавит ему проценты к рейтингу. Попытки Терехова закрепиться в роли преемника прослеживаются даже в стиле поведения, в котором он неприкрыто подражает бывшему шефу. Секретарь горсовета все больше вживается в образ крепкого хозяйственника: обходит улицы, инспектирует больницы и моет стены на станции метрополитена.

Михаил Добкин в прошлом уже был мэром Харькова (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Добкин в мае заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. В плюс ему играет высокая узнаваемость среди харьковчан. В минус – большой антирейтинг, говорит изданию политолог Владимир Фесенко. Из опроса КМИС следует, что уровень недоверия к Добкину переваливает за 50%.

С медиа-ресурсом у обоих кандидатов проблем нет. Терехов в основном "светится" в региональных медиа. Добкин – в последнее время частый гость общенациональных информационных каналов "Наш" и "Украина 24". Постоянные эфиры на телеканале, принадлежащем Ринату Ахметову, подогрели разговоры о том, что Добкин заручился поддержкой богатейшего человека страны.

На руку Терехову играет статус и.о., предоставляющий ему властные рычаги в борьбе за симпатию потенциальных избирателей. Чтобы проявить себя в этом кресле времени у него достаточно.

Мало что мешало правящей команде назначить выборы мэра на конец марта этого года. Но сценарий, когда они пройдут в более поздний срок, казался всем заинтересованным сторонам более подходящим. Как и участникам гонки, которым требовалось больше времени на раскачку. И "Слуге народа", у которой на то время не было готового кандидата. Впрочем, с тех пор он так и не появился.

"Пока неясно, кого выдвигать даже в качестве статиста и есть ли смысл его выдвигать. Несколько депутатов уже говорили, что готовы идти. Ну наберут они пять процентов. Возможно, мы проведем опрос и скажем, что наш электорат высказался в поддержку честных выборов. Но негласно это будет ставка на Терехова. Президент не в восторге от этой ситуации, он считает, что это недоработка партии", – сказал изданию информированный собеседник в окружении Зеленского.

Делают ставки

Еще один "козырь" Терехова – поддержка представителей центральной власти и местных бизнес-элит. "Терехов – это продукт консенсуса окружения Кернеса, Павла Фукса, Арсена Авакова. Он компромиссная фигура", – отметил источник в команде президента.

И.о. мэра нередко появляется на публике с еще одним влиятельным предпринимателем Александром Ярославским. Сейчас они работают над совместными проектами.

"Одна из топ-тем Терехова, на которой он пытается наращивать популярность – это возрождение "Металлиста". Он постоянно подчеркивает, что этим они якобы занимаются вместе с Ярославским. Раз Ярославский позволяет ему это делать, то, очевидно, что он будет делать ставку на Терехова", – говорит Авксентьев.

Игорь Терехов руководит Харьковом до досрочных выборов (facebook.com/igor.terehov.kh)

Терехов расценивается как более понятная и менее конфликтная фигура, чем Добкин, считает Фесенко. А потому у него гораздо больше шансов заручиться поддержкой тех, кто стремится сохранить в городе статус-кво, сложившийся в последние годы Кернеса.

"Многие представители местной элиты наверняка хотят сохранить стабильность, чтобы не было перераспределения влияния, чтобы не было конфликтов. Терехов – не настолько мощная фигура, как Кернес, но, думаю, он будет фигурой политических балансов: внутри Харькова, для центральной власти, для Арсена Авакова, который точно не стоит в стороне от политики в своем родном городе", – отметил политолог.

Кстати, месседж о патронаже со стороны Авакова активно подхватывают в команде Добкина, тем самым пытаясь атаковать своего соперника. Эта привязка – одна из болевых точек Терехова, так как к министру отношение в Харькове очень неоднозначное, пояснил Авксентьев.

"У него были вражеские отношения с Кернесом. Когда Терехова привязывают к Авакову, это разрушает историю о преемственности. Но эти разговоры небезосновательны. Я полагаю, что министр действительно ставит на Терехова. Несколько человек, которых он включил в список партии "Успешный Харьков" после госпитализации Кернеса, близки к Авакову", – говорит эксперт.

Третий нелишний

Главная интрига состоит в том, кто еще вмешается в поединок Терехова и Добкина. По данным социологов, на третье место и около 15% голосов может претендовать нардеп Юлия Светличная, руководившая Харьковской ОГА с 2016 по 2019 год. Это при том, что свою кампанию она еще не начинала.

"Решения по поводу ее планов еще нет. До выборов четыре месяца. Когда будет решение – мы сообщим", – уточнила РБК-Украина помощница Светличной, депутат Харьковского облсовета Виктория Белявцева.

От того, каким будет это решение, зависят имена финалистов мэрской гонки. По уровню доверия в городе Светличная уступает только Терехову. Если она решится ввязаться в борьбу за главное кресло Харькова, тогда основная схватка будет развиваться в треугольнике "Терехов - Добкин - Светличная", считают опрошенные изданием эксперты.

Четвертое место и примерно 11-12% поддержки опросы показывают лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву. Но сам он утверждает, что у него нет амбиций баллотироваться в мэры Харькова и они вряд ли появятся.

"У меня совсем другие приоритеты в жизни. Мне хочется менять страну, город в резких изменениях не нуждается", – сказал Мураев в разговоре с изданием.

Пятерку фаворитов в соцопросах "замыкает" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Александр Фельдман. Насчет его планов информации немного. РБК-Украина обратилось к нему за комментарием, но на момент выхода материала ответ так и не получило.

Осенью прошлого года на выборах мэра нардеп финишировал вторым. Но, как предполагает харьковская пресса, во время этой схватки Фельдман может выступить на стороне Михаила Добкина. Косвенно на это указывает его билборд, висящий на здании корпорации Фельдмана – АВЭК. При этом рядом с Харьковом, вдоль Окружной дороги, появилась реклама и самого нардепа.

Александр Фельдман на прошлых выборах мэра занял второе место (facebook.com/pochta.feldman)

Что интересно, на его бордах нет ни намека на какую-либо связь с ОПЗЖ, отметил Авксентьев. Дело в том, что у парламентария не самые гладкие отношения с городской ячейкой "Оппоплатформы" и ее командой в городском совете. Они поддержали невыгодное Фельдману решение о прокладывании дороги через связанный с ним рынок "Барабашово". Так что, если он и двинется в мэры, то вряд ли от ОПЗЖ, допустил политолог.

"Фельдман может включиться в гонку и как минимум побороться за второе место, если проведет эффективную кампанию. Но неизвестно, будет ли он идти от ОПЗЖ, как в прошлом году, и пойдет ли он вообще. У него есть давние отношения с Добкиным, но не скажу, что между ними была большая дружба. У Светличной тоже неплохие рейтинги. Вопрос в том, захочет ли она участвовать в выборах", – рассуждает Фесенко.

Есть еще пару факторов, которые могут перекроить расстановку сил в Харькове. Первый – чем увенчаются попытки партий из демократического лагеря выдвинуть единого кандидата в мэры. В этих переговорах наряду с местными проектами участвуют и политсилы всеукраинского масштаба – "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Свобода".

Второй момент – активизация в публичной плоскости старшего сына Кернеса Кирилла, который возглавляет фракцию его партии в областном совете. В мае социологи уже пробовали замерять уровень доверия к нему.

"Он завел страницы в соцсетях, появляется на рекламе. Складывается впечатление, что Кирилл Кернес готовит базу для своей собственной политической карьеры. С другой стороны, он достаточно комплементарен к и.о. мэра. Это не значит, что он будет участвовать в октябрьских выборах, хотя это был бы очень плохой сценарий для Терехова, который строит свою кампанию на преемственности", – отметил Авксентьев.

Каким бы не был список кандидатов, эксперты уверены, что выборы в Харькове не ограничатся одним туром. Повторить феномен Кернеса будет невоплотимой задачей, говорит Фесенко. По его словам, шансы на выход Терехова во второй тур достаточно высоки. Но кто выйдет с ним – вопрос открыт.

В условиях избирательного "затишья" зарождающиеся политические проекты могут воспользоваться кампанией в Харькове для раскрутки своего бренда. Поэтому ближе к сентябрю список кандидатов и флагов, под которыми они пойдут, возможно, расширится. Но при любом раскладе имя победителя октябрьской гонки вряд ли станет сюрпризом.