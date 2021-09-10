Насколько украинцы толерантны: ответ социолога

Примечательно, что ситуация практически равная как на Западе, так и на Востоке страны. В этих социальных группах процент негативного отношения перевалил за 50.

В частности, самый высокий уровень поддержки ЛГБТ среди соискателей образования (20%) и безработных (10%).

Впрочем, по мнению руководителя "Рейтинг" Алексея Антиповича, эта статистика не может свидетельствовать о низкой толерантности украинского общества. Он уверен, что просто вопрос ЛГБТ достаточно новый и слишком настороженно воспринимается украинцами.

"Я думаю, что нас нельзя назвать нетолерантной нацией, поскольку толерантность к представителям другой национальности или религии у нас достаточно высокая. Но вот, что касается отношения к ЛГБТ-сообществу, то именно это направление, эта тема, скажем так, не так давно распространилась в Украине", - рассказал социолог.

По его словам, украинцы постепенно отходят от советского прошлого, где тема ЛГБТ была табуирована, и пытаются включиться в европейское сообщество, где эта тема активно поднимается.

Кроме того, Антипович не видит агрессии украинцев в отношении представителей другой сексуальной ориентации. Он подчеркивает, что они скорее "сторонятся" их, но не настроены воинственно.

"Мы слишком консервативная нация, воспитанная кто на советских, кто на религиозных ценностях. И ЛГБТ-сообщество немного не вписывается в них. Очевидно, для этого просто необходимо время", - подчеркнул социолог.

Отметим, что последний масштабный опрос на тему толерантности представила группа "Рейтинг" 19 августа, результаты которого показали, что к представителям ЛГБТ негативно относится почти половина опрошенных (47%), а положительно всего 7%.