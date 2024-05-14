UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наскільки задоволені життям українські біженці у Німеччині, Польщі та Чехії, - опитування

Фото: Біженці у Німеччині, Польщі та Чехії задоволені життям (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Повернеться в кращому випадку половина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Незадоволені умовами життя 26% респондентів.

Серед респондентів 7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього - 34%.

Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни.

У респондентів запитали, за яких умов вони би повернулися в Україну. Відносно найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%). Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

Рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. "Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", - зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 20-26 квітня 2024 року провів на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" опитування українських біженців. Методом онлайн-інтерв’ю було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше, що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії).

 

Нагадаємо, за даними ООН, у середині березня 2024 року в Європі було 5,983 млн з України. Найбільше біженців в Німеччині - 1,140 млн осіб, Польщі - 957 тисяч та Чехії - 381 тисяча.

Читайте РБК-Україна в Google News