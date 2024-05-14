Наскільки задоволені життям українські біженці у Німеччині, Польщі та Чехії, - опитування

Незадоволені умовами життя 26% респондентів.

Серед респондентів 7% стверджують, що вони вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього - 34%.

Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни.

У респондентів запитали, за яких умов вони би повернулися в Україну. Відносно найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%). Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

Рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. "Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", - зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 20-26 квітня 2024 року провів на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" опитування українських біженців. Методом онлайн-інтерв’ю було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше, що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії).