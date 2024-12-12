Наскільки чисельною може бути миротворча місія ЄС в Україні: оцінка політолога

Зокрема Rzeczpospolita наводить думку Елі Тененбаум із Французького інституту міжнародних відносин, який працює над проєктом такої місії. Експерт вважає, що вона може складатися з п'яти бригад - це близько 40 тисяч солдатів.

Фесенко вважає, що ця цифра важлива і її потрібно брати до уваги.

"Можливо, для стримування Росії цього мало, але у нас же і своя армія залишиться. До речі, її скорочення неминуче буде предметом переговорів. Нам потрібно зберегти потужну боєздатну армію, і щоб з іншого боку було скорочення як мінімум до довоєнного рівня", - зазначив він.

Співрозмовник також зауважив, що дана цифра, ймовірно, вживається згідно з приблизними підрахунками щодо того, скільки потрібно людей для контролю припинення вогню вздовж фронту понад 1000 км.

Однак, на думку Фесенка, те, що партнери України говорять про потенційну готовність, це дуже добре.