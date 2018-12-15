Насиров: против меня возбуждено искусственное дело

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Насиров уверен, что все скоро закончится и его окончательно восстановят в должности

Восстановленный в должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров считает возбужденное против него дело Национальным антикоррупционным бюро исключительно политическим. Об этом он заявил в интервью изданию "Вести".

"Это ангажированное политическое дело, в котором нет в принципе за что меня привлекать. Есть выдуманная история, нету даже обвинения, нет состава преступления и нет самого преступления", - рассказал Насиров.

При этом он подчеркнул, что все его действие на посту ГФС были в рамках закона.

"Все, в чем меня обвиняют - это в выполнении моих прямых обязанностей на посту главы ГФС. Что я подписывал налоговые рассрочки для украинского бизнеса. За время моей работы, если не ошибаюсь, было предоставлено приблизительно 10 тысяч рассрочек. И это законная норма, предусмотренная статьей 100 Налогового кодекса", - утверждает чиновник.

Насиров еще раз подчеркнул, что уголовное дело, возбужденное против него, заказного характера.

"Это искусственное дело. Есть неугодный человек - с одной стороны его можно подвесить уголовным делом, с другой стороны - попытаться испортить репутацию. Потом, если человек мешает - незаконно уволить", - считает глава ГФС.

Однако он уверен, что все скоро закончится и его окончательно восстановят в должности.

"Но все начинает становиться на свои места. Это тяжелый, трудный и долгий процесс. Фактически судебное расследование по незаконному моему увольнению длилось десять месяцев, хотя трудовые споры должны рассматриваться за 60 дней. Но с февраля месяца до декабря все-таки коллегия судей рассмотрев все материалы, выслушав все стороны, четко пришла в своем решении и написала: "увольнение было незаконным, восстановить на должности" и немедленное исполнение решения", - добавил он.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.