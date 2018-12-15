Насіров: проти мене порушено штучну справу

Фото: Роман Насиров (РБК-Україна)

Насіров впевнений, що все скоро закінчиться і його остаточно поновлять на посаді

Відновлений на посаді голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вважає порушену проти нього справу Національним антикорупційним бюро виключно політичною. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Вести".

"Це заангажована політична справа, в якій немає в принципі за що мене залучати. Є вигадана історія, немає навіть звинувачення, немає складу злочину і немає самого злочину", - розповів Насіров.

При цьому він підкреслив, що всі його дії на посаді ДФС були в рамках закону.

"Все, в чому мене звинувачують - це у виконанні моїх прямих обов'язків на посаді глави ДФС. Що я підписував податкові розстрочки для українського бізнесу. За час моєї роботи, якщо не помиляюся, було надано приблизно 10 тисяч розстрочок. І це законна норма, передбачена статтею 100 Податкового кодексу", - стверджує чиновник.

Насіров ще раз підкреслив, що кримінальна справа, порушена проти нього, замовного характеру.

"Це штучна справа. Є неугодна людина - з одного боку її можна підвісити кримінальною справою, з іншого боку - спробувати зіпсувати репутацію. Потім, якщо людина заважає - незаконно звільнити", - вважає глава ДФС.

Проте він упевнений, що все скоро закінчиться і його остаточно поновлять на посаді.

"Але все починає ставати на свої місця. Це важкий і довгий процес. Фактично судове розслідування щодо незаконного мого звільнення тривало десять місяців, хоча трудові спори повинні розглядатися за 60 днів. Але з лютого місяця до грудня все-таки колегія суддів розглянувши всі матеріали, вислухавши всі сторони, чітко прийшла у своєму рішенні і написала: "звільнення було незаконним, поновити на посаді" і негайне виконання рішення", - додав він.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС.