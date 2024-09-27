Насильство чи маніпуляція: адвокатка пояснила, як захистити свої права при "бусифікації"

Доволі обговорюваним в Україні сьогодні є термін "бусифікація", який вживається для опису ситуацій, коли чоловіків мобілізують силовими методами.

Про те, коли і для чого вживають цей термін YouTube-каналу РБК-Україна розповіла адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко.

За словами адвоката, в більшості випадків це є маніпуляцією, оскільки багато людей добровільно погоджуються на супровід до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Досить часто працівники поліції пропонують військовозобов’язаним супроводження, і багато хто з них погоджується сідати в автомобіль поліції. Це відбувається навіть у випадках, коли від цього можна було відмовитися", — коментує Катерина Аніщенко.

Водночас вона позитивно оцінює законодавчі зміни, які зобов’язують працівників ТЦК вмикати камери під час вручення повісток або у випадку відмови від їх отримання. Це сприяє фіксації ситуації і захисту прав обох сторін.

Однак випадки насильства можуть мати місце як з боку працівників ТЦК, так і з боку цивільних осіб, тому важливо дотримуватись правової процедури.