Нашли решение проблемы. В Николаеве с понедельника начнет появляться вода

“Ориентировочно 7-8 мая в Николаеве начнут заполнять водопроводную систему технической водой из реки Южный Буг. Перед подачей воды в краны горожан систему промоют”, - рассказал городской голова.

Также Сенкевич добавил, что вода в домах жителей Николаева начнет появляться уже с 9 по 12 мая. При этом пить ее из крана и готовить из нее еду будет нельзя по очевидным причинам.

Cтоит заметить, что большая часть жителей Николаева осталась без воды из-за постоянных обстрелов военных РФ. По этой же причине коммунальщики не имеют возможности починить поврежденную водопроводную систему.