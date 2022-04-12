Зеленский: можем деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для скорейшего окончания войны Украине необходимо большое количество оружия от наших иностранных партнеров. В частности, оно поможет оперативно деблокировать окруженный Мариуполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
"Наши военные бьют оккупантов недоступной для российских военных мудростью и продуманной тактикой. Но мы все еще зависим от поставок необходимого оружия наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо для того, чтобы быстрее закончить эту войну и чтобы исполнить те задачи, которые для нас есть очевидными", - отметил президент Украины.
По его словам, чтобы деблокировать Мариуполь, необходимо получить от заграничных партнеров самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники. Однако об этом все еще приходится договариваться, переубеждать, выдавливать необходимые решения.
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