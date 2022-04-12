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Зеленський назвав умову для деблокування Маріуполя

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Київ, Вівторок 12 квітня 2022 00:58
Зеленський назвав умову для деблокування Маріуполя Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для якнайшвидшого закінчення війни Україні необхідна велика кількість зброї від наших іноземних партнерів. Зокрема, воно допоможе оперативно деблокувати оточений Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Наші військові б'ють окупантів недоступною для російських військових мудрістю і продуманою тактикою. Але ми все ще залежимо від постачання необхідної зброї наших партнерів. На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно для того, щоб швидше закінчити цю війну і щоб виконати ті завдання, які для нас є очевидними", - зазначив президент України.

За його словами, щоб деблокувати Маріуполь, необхідно отримати від закордонних партнерів літаки та достатню кількість важкої бронетехніки. Однак про це все ще доводиться домовлятися, переконувати, видавлювати необхідні рішення.

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Володимир Зеленський
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