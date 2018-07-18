В "Нашем крае" рассказали, как не допустить подорожания проезда по всей стране

"Наш край" спрогнозировал стремительное подорожание стоимости проезда в транспорте

"Наш край" спрогнозировал стремительное подорожание стоимости проезда в транспорте по всей стране вслед за Киевом и предложил немедленно ввести единый электронный билет для контроля за доходами и расходами перевозчиков. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

По его словам, уже в ближайшее время стоит ожидать резкого повышения цен на проезд в других населенных пунктах страны.

"Городская власть Киева пошла на беспрецедентный шаг. Это происходит потому, что в цене проезда скрыты частные интересы и коррупция. Правительство должно срочно ввести на общественном транспорте единый электронный билет для контроля за пассажиропотоком", – отметил Мазурчак.

По мнению сопредседателя "Нашего края", единый электронный билет даст старт контролю за доходами и расходами перевозчиков.

"На первом этапе мы должны увидеть, сколько людей реально пользуются тем или иным маршрутом общественного транспорта, сколько пользуются льготами. Следующий шаг – необходимо взять под контроль доходы от рекламы и реальные расходы на ремонт и приобретение новых единиц техники", – объяснил Мазурчак.

Он отметил, что до сих пор неизвестны реальные показатели работы коммунальных транспортных парков и частных перевозчиков.

"Отсутствует объективная информация о себестоимости проезда, доходах от рекламы в метро, трамваях, троллейбусах. В таких условиях невозможно подсчитать расходы на общественный транспорт и, соответственно, определить обоснованную цену за проезд", – резюмировал Мазурчак.

Напомним, что с 14 июля проезд в столичном общественном транспорте подорожал вдвое. Разовый билет теперь стоит 8 грн.