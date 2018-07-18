В "Нашому краї" розповіли, як не допустити подорожчання проїзду по всій країні

"Наш край" спрогнозував стрімке подорожчання вартості проїзду у транспорті

"Наш край" спрогнозував стрімке подорожчання вартості проїзду в транспорті по всій країні услід за Києвом і запропонував негайно запровадити єдиний електронний квиток для контролю за доходами та витратами перевізників. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак.

За його словами, вже найближчим часом варто очікувати різкого підвищення цін на проїзд в інших населених пунктах країни.

"Міська влада Києва пішла на безпрецедентний крок. Це відбувається тому, що в ціні проїзду приховані приватні інтереси і корупція. Уряд має терміново ввести на громадському транспорті єдиний електронний квиток для контролю за пасажиропотоком", – зазначив Мазурчак.

На думку співголови "Нашого краю", єдиний електронний квиток дасть старт контролю за доходами та витратами перевізників.

"На першому етапі ми повинні побачити, скільки людей реально користуються тим чи іншим маршрутом громадського транспорту, скільки користуються пільгами. Наступний крок – необхідно взяти під контроль доходи від реклами і реальні витрати на ремонт та придбання нових одиниць техніки", – пояснив Мазурчак.

Він зазначив, що досі невідомі реальні показники роботи комунальних транспортних парків і приватних перевізників.

"Відсутня об'єктивна інформація про собівартість проїзду, доходи від реклами в метро, трамваях, тролейбусах. В таких умовах неможливо підрахувати витрати на суспільний транспорт і, відповідно, визначити обґрунтовану ціну за проїзд", – резюмував Мазурчак.

Нагадаємо, що з 14 липня проїзд у столичному громадському транспорті подорожчав удвічі. Разовий квиток тепер коштує 8 грн.