"Наш край" заявил об обысках в Николаевской инфекционной больнице

Фото: в Николаевской инфекционной больнице (пресс-служба партии)

Партия просит вмешаться в ситуацию президента

Партия "Наш край" обратилась к президенту с требованием вмешаться в ситуацию с обысками в Николаевской областной инфекционной больнице и защитить от давления главврача и коллектив медучреждения, являющегося базой приема и лечения больных коронавирусом в регионе.

Об этом заявил председатель фракции "Нашего края" в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин, сообщает сайт политсилы.

Как сообщается в заявлении партии, сегодня у директора КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний" Светланы Федоровой состоялся обыск, который в партии связывают с давлением на Федорову за проведённый в больнице ремонт, профинансированный местными бизнесменами.

"Сегодня к директору КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний" Светлане Федоровой ворвались с обыском следователи и оперуполномоченные Ингульского райотдела города Николаева – чтобы найти несуществующие правонарушения. Местная власть в период, когда все врачи борются за жизнь пациентов, вместо помощи им через правоохранительные органы устраивает травлю руководства и полностью парализует работу больницы", - сообщает Кормышкин.

По его словам, заслуга Светланы Федоровой как руководителя – привлечение бизнесменов, помогающим больным и врачам. Однако, вместо благодарности ее тягают по допросам и устраивают обыски.

Кормышкин также отметил, что из-за действий правоохранителей работа в больнице парализована.

"Это безответственно и не безопасно в эпицентре вируса Covid-19 устраивать политические разборки", - добавил он.

В связи с обысками у Федоровой, в "Нашем крае" также призвали Президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

"Наш край" требует от президента Украины Владимира Зеленского как Гаранта Конституции остановить беспредел в Николаевской области, устроенный местной властью, неспособной законным и честным путём бороться на выборах. Партия требует вмешаться в ситуацию, защитить главврача и коллектив больницы, а также законное право жителей Николаевской области получать медицинскую помощь и не страдать от произвола, который устраивает власть. Не позволяйте вашим сторонникам на местах порочить ваше имя и репутацию!", - заявили в "Нашем крае".

Как отмечают в "Нашем крае", партия будет бороться за интересы каждого жителя Николаевской области, а также отстаивать интересы главврача и коллектив больницы Светланы Федоровой до конца.

Напомним, ранее "Наш край" сообщил о сопротивлении ТИК и суда в Одессе против регистрации партии на выборах.