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Интервью

"Наш край" требует пересмотреть условия распределения госдотаций в пользу фермеров

НовостиПолитика    26.03.2018 - 16:21
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)
Фото: Александр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)

В партии отметили, что правительство должно немедленно пересмотреть условия распределения госдотаций

Немедленно пересмотреть условия распределения государственных дотаций в пользу малого и среднего фермерства требует от правительства "Наш край". Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, передает пресс-служба политсилы. 

По его словам, в аграрном секторе львиную долю дотаций и возврат НДС в 2017 году получили крупные предприятия-птицеводы.

"С каждой купленной украинцем курицы одно бедро возвращается в карман олигархам. При этом цена на курятину в течение года выросла почти на треть. Правительство должно немедленно пересмотреть условия распределения госдотаций в пользу малых и средних фермерских предприятий", – отметил Мазурчак.

Он подчеркнул, "олигархи не останавливаются на достигнутом и за счет сверхприбылей от дотаций скупают убыточные европейские птицеводческие компании и создают рабочие места за рубежом".

"Олигархи-производители курятины уже начали скупать за средства государственного бюджета убыточные предприятия во Франции и Люксембурге. В то время, как малые и средние сельскохозяйственные предприятия работают за счет собственных средств и формируют цену на свою продукцию без поддержки со стороны государства", – отметил Мазурчак.

"Наш край" требует от правительства пересмотреть привлечение малых и средних сельскохозяйственных производителей к участию в государственных программах поддержки сельскохозяйственных предприятий.

"Нужно не стимулировать крупные агрохолдинги к выводу средств госбюджета, а привлекать малые и средние сельскохозяйственные предприятия. Это приведет к уменьшению цен на продукты питания на полках магазинов", – резюмировал Мазурчак.

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Теги публикации: Александр Мазурчак, дотации, Наш край  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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