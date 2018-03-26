"Наш край" вимагає переглянути умови розподілу держдотацій на користь фермерів

У партії зазначили, що уряд повинен негайно переглянути умови розподілу держдотацій

Негайно переглянути умови розподілу державних дотацій на користь малого та середнього фермерства вимагає від уряду "Наш край". Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, передає прес-служба політсили.

За його словами, в аграрному секторі левову частку дотацій і повернення ПДВ в 2017 році отримали великі підприємства-птахівники.

"З кожної купленої українцем курки одне стегно повертається в кишеню олігархам. При цьому ціна на курятину протягом року зросла майже на третину. Уряд має негайно переглянути умови розподілу держдотацій на користь малих та середніх фермерських підприємств", – зазначив Мазурчак.

Він підкреслив, що "олігархи не зупиняються на досягнутому і за рахунок надприбутків від дотацій скуповують збиткові європейські птахівницькі компанії і створюють робочі місця за кордоном".

"Олігархи-виробники курятини вже почали скуповувати за кошти державного бюджету збиткові підприємства у Франції і Люксембурзі. В той час, як малі та середні сільськогосподарські підприємства працюють за рахунок власних коштів і формують ціну на свою продукцію без підтримки з боку держави", – зазначив Мазурчак.

"Наш край" вимагає від уряду переглянути залучення малих і середніх сільськогосподарських виробників до участі в державних програмах підтримки сільськогосподарських підприємств.

"Не потрібно стимулювати великі агрохолдинги до висновку коштів держбюджету, а залучати малі та середні сільськогосподарські підприємства. Це призведе до зменшення цін на продукти харчування на полицях магазинів", – резюмував Мазурчак.