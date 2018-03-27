"Наш край" считает, что комментарии Климкина о латинице "раскалывают" Украину

В "Нашем крае" раскритиковали предложение министра

Партия "Наш край" призвала руководство страны дать политическую и юридическую оценку комментарию министра иностранных дел Павла Климкина о латинице. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте.

"Наш край" убежден, что такие заявлении только "раскалывают украинцев на вражеские лагеря".

"Министр иностранных дел Павел Климкин запустил в общественное обсуждение провокационную идею введения в Украине латиницы рядом с кириллицей. Климкин предлагает пустую дискуссию, которая расколет украинцев на вражеские лагеря. Мы призываем руководство государства дать политическую и юридическую оценку этому позорному поступку", - говорится в заявлении партии.

В "Нашем крае" также убеждены, что Климкин такими заявлениями унижает значимость и значение украинских традиций и исторического достояния нации.

"Возмущает то, что министр вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, озаботился темой, которая вызывает противостояние в обществе. С такими способностями господина Климкина стоит перевести на работу в Украинский институт национальной памяти к его единомышленнику-провокатору Вятровичу", - заявили в партии.

В заявлении также говорится о том, что сегодня "украинцам необходимо объединение".

"Власти должны предложить обществу идеи как возрождать страну, а не бросать провокационные темы", - резюмируют в "Нашем крае".

Напомним, ранее Павел Климкин на своем Facebook предложил подискутировать о возможном введении в Украине латинице параллельно с кириллицей.