Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Наш край" считает, что комментарии Климкина о латинице "раскалывают" Украину

НовостиПолитика    27.03.2018 - 13:00
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

В "Нашем крае" раскритиковали предложение министра

Партия "Наш край" призвала руководство страны дать политическую и юридическую оценку комментарию министра иностранных дел Павла Климкина о латинице. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте.

"Наш край" убежден, что такие заявлении только "раскалывают украинцев на вражеские лагеря".

"Министр иностранных дел Павел Климкин запустил в общественное обсуждение провокационную идею введения в Украине латиницы рядом с кириллицей. Климкин предлагает пустую дискуссию, которая расколет украинцев на вражеские лагеря. Мы призываем руководство государства дать политическую и юридическую оценку этому позорному поступку", - говорится в заявлении партии.

В "Нашем крае" также убеждены, что Климкин такими заявлениями унижает значимость и значение украинских традиций и исторического достояния нации.

"Возмущает то, что министр вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, озаботился темой, которая вызывает противостояние в обществе. С такими способностями господина Климкина стоит перевести на работу в Украинский институт национальной памяти к его единомышленнику-провокатору Вятровичу", - заявили в партии.

В заявлении также говорится о том, что сегодня "украинцам необходимо объединение".

"Власти должны предложить обществу идеи как возрождать страну, а не бросать провокационные темы", - резюмируют в "Нашем крае".

Напомним, ранее Павел Климкин на своем Facebook предложил подискутировать о возможном введении в Украине латинице параллельно с кириллицей.

"Наш край" требует пересмотреть условия распределения госдотаций в пользу фермеров
Теги публикации: Наш край  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top