"Наш край" вважає, що коментарі Клімкіна про латиницю "розколюють" Україну

В "Нашому краї" розкритикували пропозицію міністра

Партія "Наш край" закликала керівництво країни надати політичну та юридичну оцінку коментарю міністра закордонних справ Павла Клімкіна про латиницю. Про це йдеться в заяві партії, опублікованій на сайті.

"Наш край" переконаний, що такі заяві тільки "розколюють українців на ворожі табори".

"Міністр закордонних справ Павло Клімкін запустив в громадське обговорення провокаційну ідею введення в Україні латиниці поряд з кирилицею. Клімкін пропонує порожню дискусію, яка розколе українців на ворожі табори. Ми закликаємо керівництво держави дати політичну і юридичну оцінку цьому ганебному вчинку", - йдеться в заяві партії.

У "Нашому краї" також переконані, що Клімкін такими заявами принижує значущість і значення українських традицій та історичного надбання нації.

"Обурює те, що міністр замість того, щоб займатися своїми безпосередніми обов'язками, перейнявся темою, яка викликає протистояння у суспільстві. З такими здібностями Клімкіна варто перевести на роботу в Український інститут національної пам'яті до його однодумця-провокатора В'ятровича", - заявили в партії.

У заяві також йдеться про те, що сьогодні "українцям необхідне об'єднання".

"Влада має запропонувати суспільству ідеї як відроджувати країну, а не кидати провокаційні теми", - резюмують в партії "Нашому краї".

Нагадаємо, раніше Павло Клімкін на своєму Facebook запропонував подискутувати про можливе введення в Україні латиниці паралельно з кирилицею.