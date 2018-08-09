"Наш край" призывает Кабмин проверить обоснованность повышения цен на проезд в транспорте

В "Нашем крае" призывают правительство сделать общественный транспорт более доступным

"Наш край" призывает правительство и антимонопольный комитет немедленно проверить обоснованность повышения цен на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба партии.

По словам Мазурчака, вслед за Киевом тариф на проезд в общественном транспорте растет по всей стране.

“Волна подорожания стоимости проезда в общественном транспорте охватывает всю страну. Вслед за Киевом в Днепре тариф на проезд в наземном транспорте повысился с 1,5, а в метрополитене с 2 гривен до 4 гривен. Партия “Наш край” предупреждала власть, что повышение стоимости проезда в Киеве запустит цепную реакцию по всем городам. Правительство и антимонопольный комитет должны немедленно проверить обоснованность повышения цен на проезд в общественном транспорте”, - сказал Мазурчак.

По словам Мазурчака, чиновники ссылаются на рост тарифов на электроэнергию как на причину повышения стоимости проезда.

“Мы неоднократно обращали внимание властей на то, что бесконтрольный рост тарифов на электроэнергию приведет к повышению цены в отраслях, которые ее используют. Но нужно обновлять устаревший и изношенный подвижной состав и заботиться о безопасности пассажиров, а уже после этого можно будет пересматривать цену на проезд. Власть же лишь повышает стоимость билетов на общественный транспорт”, - подчеркнул он.

Кроме того, он призвал правительство проанализировать работу общественного транспорта и сделать его более доступным.

“Необходимо обеспечить прозрачный контроль за работой городского коммунального транспорта, его расходами и поступлениями. Одним из первых шагов в этом направлении должно стать введение электронного билета”, - добавил Мазурчак.

Отмечается, что с 5 августа 2018 года стоимость проезда пассажиров и провоза багажа в городском электротранспорте и метрополитене Днепра составляет 4 гривны. С 14 июля стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте Киева составляет 8 гривен.