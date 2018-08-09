"Наш край" закликає Кабмін перевірити обгрунтованість підвищення цін на проїзд в транспорті

У "Нашому краї" закликають уряд зробити громадський транспорт більш доступним

"Наш край" закликає уряд та антимонопольний комітет негайно перевірити обґрунтованість підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба партії.

За словами Мазурчака, слідом за Києвом тариф на проїзд у громадському транспорті зростає по всій країні.

“Хвиля подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті охоплює всю країну. Слідом за Києвом у Дніпрі тариф на проїзд у наземному транспорті підвищився з 1,5, а в метрополітені з 2 гривень до 4 гривень. Партія “Наш край” попереджала владу, що підвищення вартості проїзду у Києві запустить ланцюгову реакцію по всіх містах. Уряд та антимонопольний комітет негайно перевірити обґрунтованість підвищення цін на проїзд у громадському транспорті”, - сказав Мазурчак.

За словами Мазурчака, чиновники посилаються на зростання тарифів на електроенергію як на причину підвищення вартості проїзду.

“Ми неодноразово звертали увагу влади на те, що безконтрольне зростання тарифів на електроенергію призведе до підвищення ціни у галузях, які її використовують. Але потрібно оновлювати застарілий та зношений рухомий склад та дбати про безпеку пасажирів, а вже після цього можна буде переглядати ціну на проїзд. Влада ж лише підвищує вартість квитків на громадський транспорт”, - наголосив він.

Крім того, він закликав уряд проаналізувати роботу громадського транспорту та зробити його більш доступним.

“Необхідно забезпечити прозорий контроль над роботою міського комунального транспорту, його видатками та надходженнями. Одним з перших кроків у цьому напрямі має стати запровадження електронного квитка”, додав Мазурчак.

Зазначається, що з 5 серпня 2018 року вартість проїзду пасажирів та перевезення багажу в міському електротранспорті та метрополітені Дніпра становить 4 гривні. З 14 липня вартість проїзду у комунальному громадському транспорті Києва становить 8 гривень.