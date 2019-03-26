"Наш край" назвал тройку кандидатов-популистов на выборах

Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

Первое место занял Владимир Зеленский

Партия "Наш край" назвала тройку кандидатов-популистов на выборах президента, которые обещают баснословные зарплаты, пенсии и дешевый газ, но не говорят, откуда возьмут на это деньги. Об этом сообщил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, "Наш край" определил топ-3 самых популистских обещаний кандидатов на президентских выборах.

"Первое место занял Владимир Зеленский, который заявил, что зарплата школьных учителей будет 4 тыс. долларов в месяц. На это, по его версии, в год потребуется лишь 200 млн долларов. Кандидат "ошибся" всего на 23,8 млрд долларов в год. Второе место заняла Юлия Тимошенко с обещанием "зарплата 1000 долларов". Откуда возьмутся в экономике деньги, кандидат не отмечает. Третье место занял Сергей Каплин с лозунгом "Гарантирую! Цена на газ будет снижена в 4 раза". Как достичь такого результата, тем более без дополнительных расходов из госбюджета, политик не рассказывает. Они обещают все, что угодно, лишь бы понравиться избирателям", – отметил Мазурчак.

Он убежден, стране нужен президент, который сможет обеспечить мир, развитие экономики, рост благосостояния общин, необратимость реформ и защиту страны. "Наш край" выступает против посягательств популистов на президентский пост, отметил сопредседатель партии.

"Новое административно-территориальное устройство страны, завершение реформы децентрализации, создание богатых общин являются главными факторами сильной, мощной державы. Сегодня государству нужен президент с реальными достижениями, а не с лживыми обещаниями", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, 31 марта 2019 года состоятся очередные выборы президента Украины. В конце декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская кампания. На данный момент участие в избирательной гонке принимают 39 кандидатов в президенты.