"Наш край" назвав трійку кандидатів-популістів на виборах

Фото: Олександр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

Перше місце посів Володимир Зеленський

Партія "Наш край" назвала трійку кандидатів-популістів на виборах президента, які обіцяють нечувані зарплати, пенсії і дешевий газ, але не кажуть, звідки візьмуть на це гроші. Про це повідомив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За його словами, "Наш край" визначив топ-3 найбільш популістських обіцянок кандидатів на президентських виборах.

"Перше місце посів Володимир Зеленський, який заявив, що зарплата шкільних вчителів буде 4 тис. доларів в місяць. На це, за його версією, в рік потрібно лише 200 млн доларів. Кандидат "помилився" всього на 23,8 млрд доларів на рік. Друге місце посіла Юлія Тимошенко з обіцянкою "зарплата 1000 доларів". Звідки візьмуться в економіці гроші, кандидат не зазначає. Третє місце посів Сергій Каплін з гаслом "Гарантую! Ціна на газ буде знижена в 4 рази". Як досягти такого результату, тим більше без додаткових витрат з держбюджету, політик не розповідає. Вони обіцяють все, що завгодно, лише б сподобатися виборцям", – зазначив Мазурчак.

Він переконаний, що країні потрібен президент, який зможе забезпечити мир, розвиток економіки, зростання добробуту громад, незворотність реформ і захист країни. "Наш край" виступає проти зазіхань популістів на президентський пост, зазначив співголова партії.

"Новий адміністративно-територіальний устрій країни, завершення реформи децентралізації, створення заможних громад є головними факторами сильної, потужної держави. Сьогодні державі потрібен президент з реальними досягненнями, а не з брехливими обіцянками", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, 31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори президента України. В кінці грудня 2018 року в Україні офіційно стартувала президентська кампанія. На даний момент участь у виборчих перегонах беруть 39 кандидатів у президенти.