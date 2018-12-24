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"Наш край" лидирует на выборах в ОТО Черкасской и Черновицкой областей

Новости » Политика    24.12.2018 - 11:59
"Наш край" лидирует на выборах в ОТО Черкасской и Черновицкой областей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В "Нашем крае" назвали результаты предварительного подсчета голосов

Депутаты от партии "Наш край" избраны в Чигиринской ОТО в Черкасской области и Хотинской ОТО в Черновицкой области. Об этом свидетельствуют результаты партийного предварительного подсчета голосов, сообщает РБК-Украина.

В Чигиринской ОТО "Наш край" занял второе место среди других партий, получив 9,6% голосов избирателей.

В Хотинской ОТО "Наш край" получил 13% голосов избирателей и вошел в тройку лидеров. Депутатами, по предварительным данным, избрано 5 представителей партии.

Также представителей партии избрали в Березниковской, Бужанской, Великохутирской, Лебедевской, Леськивской, Сагуновской и Терновской сельских ОТО Черкасской области.

Напомним, вчера состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях.

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