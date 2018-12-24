"Наш край" лідирує на виборах в ОТГ Черкаської та Чернівецької областей

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В "Нашому краї" назвали результати попереднього підрахунку голосів

Депутати від партії "Наш край" обрані до Чигиринської ОТГ в Черкаській області та Хотинської ОТГ в Чернівецькій області. Про це свідчать результати попереднього партійного підрахунку голосів, повідомляє РБК-Україна.

У Чигиринській ОТГ "Наш край" посів друге місце серед інших партій, отримавши 9,6% голосів виборців.

У Хотинській ОТГ "Наш край" отримав 13% голосів виборців і увійшов у трійку лідерів. Депутатами, за попередніми даними, обрано 5 представників партії.

Також представників партії обрали в Березниківській, Бужанській, Великохутирській, Лебедєвській, Леськівській, Сагунівській та Тернівській сільських ОТГ Черкаської області.

Нагадаємо, вчора відбулися перші вибори депутатів і голів у 78 об'єднаних територіальних громадах в 13 областях.