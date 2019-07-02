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"Наш край" в лидерах на выборах в ОТО, - предварительный подсчет

Новости » Выборы 2019    02.07.2019 - 17:25
"Наш край" в лидерах на выборах в ОТО, - предварительный подсчет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По подсчетам партии, "Наш край" занял второе место среди партий на выборах в ОТО

"Наш край" занял второе место среди партий на выборах в объединенных общинах, которые состоялись 30 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты предварительного подсчета голосов, проведенного партией.

"Наш край" получил 17,2% мандатов, которые получили политические партии. Депутатами стали 127 представителей партии, которые одержали победу в 25 территориальных общинах на выборах 30 июня.

По данным партии, первое место заняла партия "Батькивщина", которая получила 39,7% мандатов (294 депутата), третье место Аграрная партия Украины – 13,8% (102 депутата), четвертое Радикальная партия Олега Ляшко – 6,6% (49 депутатов). Замыкает пятерку лидеров партия "Европейская солидарность" – 6,5% (48 депутатов).

Согласно подсчетам партии, "Наш край" уверенно победил в Николаевской и Запорожской областях, где депутатами от партии стали 44 и 28 депутатов соответственно в ОТО всех уровней. Высокий результат – в Черниговской области, где партия получила 16 мандатов.

&quot;Наш край&quot; в лидерах на выборах в ОТО, - предварительный подсчет&quot;Наш край&quot; в лидерах на выборах в ОТО, - предварительный подсчет

На местных выборах 2015 года "Наш край" занял 3-е место по числу избранных депутатов. По результатам выборов в ОТО 2016-2019 гг. – среди лидеров по количеству полученных мандатов.

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