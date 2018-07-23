"Наш край": Кабмин вместо уменьшения цены на газ готовит очередное повышение

В "Нашем крае" заявили о противоречивости позиции Кабмина в газовом вопросе

Власть сама признает возможность снизить цену газа для населения. Об этом заявил сопредседатель "Нашего края" Александр Мазурчак, комментируя заявления представителей различных властных структур, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что на сегодня отсутствуют основания для повышения цены на газ.

"В Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что с учетом всех составляющих добычи, транспортировки, продажи реально продавать газ потребителям минимум на 5-6 процентов дешевле, чем сейчас. Это даже исходя из сегодняшнего подхода – смешивания газа отечественной и иностранной добычи", – сказал Мазурчак.

Вместе с тем, отметил он, ряд государственных ведомств проталкивает противоположную позицию – взвинтить цены.

"Министерство экономической политики прогнозирует в этом году подорожание газа на 18%. В последующие два года – еще на 20. Нацбанк вообще считает, что до конца года газ будет стоить на 25 процентов больше", – отметил Мазурчак.

Сопредседатель "Нашего края" указал на противоречивость позиции правительства в газовом вопросе.

"Власть не может разобраться сама с собой. Пытается в очередной раз скрыть истинную стоимость газа. По сути – врет. Ведь адекватная цена на отечественное голубое топливо 3,2 тысячи гривен за тысячу кубометров. То есть вдвое ниже нынешней. Для нужд людей и ЖКХ газа отечественной добычи вполне хватит", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, "Наш край" проводит всеукраинскую кампанию по сбору подписей против повышения цены на газ. Подписи собирают во всех регионах Украины и в интернете на соответствующей странице. Также желающие поддержать инициативу могут позвонить на горячую линию партии.