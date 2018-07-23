"Наш край": Кабмін замість зменшення ціни на газ готує чергове підвищення

В "Нашому краї" заявили про суперечливість позиції Кабміну в газовому питанні

Влада сама визнає можливість знизити ціну газу для населення. Про це заявив співголова "Нашого краю" Олександр Мазурчак, коментуючи заяви представників різних владних структур, передає прес-служба політсили.

Він зазначив, що на сьогодні відсутні підстави для підвищення ціни на газ.

"В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили, що з урахуванням всіх складових видобутку, транспортування, продажу реально продавати газ споживачам мінімум на 5-6 відсотків дешевше, ніж зараз. Це навіть виходячи з сьогоднішнього підходу – змішування газу вітчизняної та іноземної видобутку", – сказав Мазурчак.

Разом з тим, зазначив він, ряд державних відомств проштовхує протилежну позицію – підняти ціни.

"Міністерство економічної політики прогнозує в цьому році подорожчання газу на 18%. В наступні два роки – ще на 20. Нацбанк взагалі вважає, що до кінця року газ буде коштувати на 25 відсотків більше", – зазначив Мазурчак.

Співголова "Нашого краю" вказав на суперечливість позиції уряду в газовому питанні.

"Влада не може розібратися сама з собою. Намагається в черговий раз приховати справжню вартість газу. По суті – бреше. Адже адекватна ціна на вітчизняне блакитне паливо 3,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Тобто вдвічі нижчими за нинішню. Для потреб людей та ЖКГ газу вітчизняного видобутку цілком вистачить", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, "Наш край" проводить всеукраїнську кампанію по збору підписів проти підвищення ціни на газ. Підписи збирають у всіх регіонах України та в інтернеті на відповідній сторінці. Також бажаючі підтримати ініціативу можуть зателефонувати на гарячу лінію партії.