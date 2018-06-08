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"Наш край" инициирует мораторий на повышение цены на проезд в общественном транспорте

НовостиПолитика    08.06.2018 - 12:45
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

"Наш край" против повышения стоимости проезда в столичном общественном транспорте

"Наш край" инициирует мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте, пока не будет введена прозрачная система учета пассажиропотока и проверена каждая составляющая цены. Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, повышение стоимости проезда в столичном общественном транспорте вдвое приведет к цепной реакции в регионах.

"Свои намерения чиновники объясняют уменьшением пассажиропотока и повышением цен на топливо, хотя эксперты считают такие данные заниженными и необоснованными. Кроме того, чиновники скрывают доходы от рекламы – большой процент от поступлений остается "в тени". До получения объективных данных о пассажиропотоке и доходов от рекламы следует наложить мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте", – убежден Мазурчак.

Он отметил, только полный электронный учет пассажиров может гарантировать прозрачный механизм контроля.

"Без запуска электронного билета, закон о котором был принят еще в 2017 году, аргументировано повысить цены на проезд невозможно. Только полный электронный учет пассажиропотока, в том числе льготных слоев населения, может гарантировать прозрачный механизм контроля", – отметил Мазурчак.

Сопредседатель партии выразил сомнение, что очередное повышение тарифов на проезд приведет к росту качества услуг.

"Повышение тарифов на транспорт должно предусматривать высокое качество перевозок через обновление устаревшего и изношенного подвижного состава. К большому сожалению, прошлогодний рост цен никак не повлиял на качество услуг", – резюмировал Мазурчак.

Как известно, с 14 июля в Киеве власти планируют вдвое повысить стоимость поездки в общественном транспорте, как в наземном, так и в метрополитене – до 8 грн.

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Теги публикации: Александр Мазурчак, Наш край  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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