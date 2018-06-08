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"Наш край" ініціює мораторій на підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті

НовиниПолітика    08.06.2018 - 12:45
Фото: Олександр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)
Фото: Олександр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

"Наш край" проти підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті

"Наш край" ініціює мораторій на підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, поки не буде введена прозора система обліку пасажиропотоку і перевірена кожна складова ціни. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, підвищення вартості проїзду в столичному громадському транспорті вдвічі призведе до ланцюгової реакції в регіонах.

"Свої наміри чиновники пояснюють зменшенням пасажиропотоку та підвищенням цін на паливо, хоча експерти вважають такі дані заниженими і необґрунтованими. Крім того, чиновники приховують доходи від реклами – великий відсоток від надходжень залишається "в тіні". До отримання об'єктивних даних про пасажиропотік і доходів від реклами слід накласти мораторій на підвищення вартості проїзду в громадському транспорті", – переконаний Мазурчак.

Він зазначив, тільки повний електронний облік пасажирів може гарантувати прозорий механізм контролю.

"Без запуску електронного квитка, закон про який був прийнятий ще в 2017 році, аргументовано підвищити ціни на проїзд неможливо. Тільки повний електронний облік пасажиропотоку, у тому числі пільгових верств населення, може гарантувати прозорий механізм контролю", – зазначив Мазурчак.

Співголова партії висловив сумнів, що чергове підвищення тарифів на проїзд призведе до зростання якості послуг.

"Підвищення тарифів на транспорт має передбачати високу якість перевезень через оновлення застарілого і зношеного рухомого складу. На превеликий жаль, торішнє зростання цін ніяк не вплинуло на якість послуг", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, з 14 липня в Києві влада планує удвічі підвищити вартість поїздки в громадському транспорті, як в наземному, так і в метрополітені – до 8 грн.

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Теги публікації: Олександр Мазурчак, Наш край  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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