"Наш край" инициировал усиление безопасности школьников на местном уровне

В "Нашем крае" уверены, что повысить уровень безопасности в школах можно за счет средств, полученных благодаря децентрализации

"Наш край" начинает кампанию по усилению безопасности в школах в объединенных общинах. Об этом заявил сопредседатель "Нашего края" Александр Мазурчак в День защиты детей, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, во всех объединенных общинах, где есть депутаты от "Нашего края", будут инициированы мероприятия усиления безопасности школьников.

"В ряде школ страны от отравлений пострадали сотни школьников. Власть до сих пор не обнародовала результаты расследования. Это свидетельствует о ее полной беспомощности и неспособности контролировать безопасность. Более того, не было принято никаких мер для системного предупреждения подобных случаев. Поэтому "Наш край" решил на местах, где есть представители партии, начать кампанию по усилению безопасности в школах и других учебных заведениях", – отметил Мазурчак.

Он подчеркнул, что повысить уровень безопасности в школах удастся за счет средств, полученных благодаря децентрализации.

"Благодаря децентрализации общины получили определенные ресурсы. На ближайших сессиях депутаты от партии будут инициировать решения по усилению безопасности в школах. Лето удобное время для всех проверок и принятия соответствующих решений. В частности, мы будем инициировать установление систем видеонаблюдений на территории школ с подключением к местному участку полиции, систем пожарной безопасности и "лежачих" полицейских. Кроме того, мы проверим территорию вокруг школ по наличию незаконных точек по продаже спиртных напитков и сигарет и другое", – сообщил Мазурчак.

Сопредседатель партии также призвал всех неравнодушных граждан звонить на горячую линию "Нашего края" и сообщать о фактах нарушения безопасности в учебных заведениях.

"Обращайтесь на "Горячую линию" партии по телефону 0800 21 800 4 и сообщайте о нарушениях. Мы не будем ждать, пока "сверху", наконец, возьмутся за безопасность наших детей, а будем усиливать безопасность "снизу". Школы должны стать территорией безопасности", – резюмировал Мазурчак.

Фото: пресс-служба "Нашего края"

Как известно, 22 мая из школы Харькова госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного вещества. 21 мая из Николаевской школы госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом. 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы во время школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия ученики. Тогда с отравлением госпитализировали 51 ребенка. 8 мая во время торжественной линейки в школе Днепропетровской области у 16-ти школьников также ухудшилось самочувствие.