"Наш край" ініціював посилення безпеки школярів на місцевому рівні

В "Нашому краї" впевнені, що підвищити рівень безпеки в школах можна за рахунок коштів, отриманих завдяки децентралізації

"Наш край" починає кампанію з посилення безпеки в школах в об'єднаних громадах. Про це заявив співголова "Нашого краю" Олександр Мазурчак в День захисту дітей, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, у всіх об'єднаних громадах, де є депутати від "Нашого краю", будуть ініційовані заходи посилення безпеки школярів.

"У ряді шкіл країни від отруєнь постраждали сотні школярів. Влада досі не оприлюднила результати розслідування. Це свідчить про її повну безпорадність і нездатність контролювати безпеку. Більш того, не було вжито жодних заходів для системного попередження подібних випадків. Тому "Наш край" вирішив на місцях, де є представники партії, почати кампанію по посиленню безпеки в школах та інших навчальних закладах", – зазначив Мазурчак.

Він наголосив, що підвищити рівень безпеки в школах вдасться за рахунок коштів, отриманих завдяки децентралізації.

"Завдяки децентралізації громади отримали певні ресурси. На найближчих сесіях депутати від партії ініціюватимуть рішення щодо посилення безпеки в школах. Літо зручний час для всіх перевірок і прийняття відповідних рішень. Зокрема, ми будемо ініціювати встановлення систем відеоспостереження на території шкіл з підключенням до місцевого відділку поліції, систем пожежної безпеки і "лежачих" поліцейських. Крім того, ми перевіримо територію навколо шкіл за наявності незаконних точок продажу спиртних напоїв та сигарет і інше", – повідомив Мазурчак.

Співголова партії також закликав усіх небайдужих громадян телефонувати на гарячу лінію "Нашого краю" та повідомляти про факти порушення безпеки в навчальних закладах.

"Звертайтеся на "Гарячу лінію" партії по телефону 0800 21 800 4 і повідомляйте про порушення. Ми не будемо чекати, поки "зверху", нарешті, візьмуться за безпеку наших дітей, а будемо посилювати безпеку "знизу". Школи повинні стати територією безпеки", – резюмував Мазурчак.

Фото: прес-служба "Нашого краю"

Як відомо, 22 травня з школи Харкова госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомої речовини. 21 травня з Миколаївської школи госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомої аерозолю з різким запахом. 8 травня в Черкасах на території загальноосвітньої школи під час шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні. Тоді з отруєнням госпіталізували 51 дитину. 8 травня під час урочистої лінійки у школі Дніпропетровської області у 16-ти школярів також погіршилося самопочуття.