В населенных пунктах Бучанского и Вышгородского района восстановлено электроснабжение

По его информации, в Киевщской области на 12 временных переправах восстановлено движение, еще 4 в работе, Укравтодор начал убирать улицы поселка Горенка, а в Ирпене завершена прокладка водопровода.

"Отныне город совмещен с водопроводной системой Киева, вода в Ирпень будет поставляться со столичных водопроводных станций", - отметил Тимошенко.

Также известно, что в селе Михайловка-Рубежовка и Немешаевской тг полностью восстановлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению, а в селах Иванковской тг в 34 населенных пунктах из 42 снова есть вода. Относительно распределения газа, то он восстановлен в 111 населенных пунктах.

В течение суток пиротехническими подразделениями обследовано более 500 га территории Киевской области и обезврежено 404 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что более чем половина домов Киевщины снова со светом, подключены более 80 000 абонентов.