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Населення України може скоротитися до 25 млн за 26 років, - Мінсоцполітики

Фото: кількість українців може зменшитися на 11 млн до 2051 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

2051 року населення України може становити 25,2 мільйона осіб. Таким чином, українців поменшає на 11 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили у відомстві, станом на серпень 2023 року чисельність населення становила 36,3 мільйона осіб. На підконтрольній українській владі території всього було 31,5 млн осіб.

Але є низка загроз, які можуть вплинути на скорочення чисельності українців. Серед них:

  • швидке скорочення чисельності населення;
  • низький рівень народжуваності;
  • погіршення стану здоров'я населення;
  • зростання чисельності осіб з інвалідністю;
  • високий рівень передчасної смертності;
  • масова вимушена еміграція населення;
  • незаконне вивезення громадян України за кордон;
  • демографічне старіння;
  • масштабне внутрішнє переміщення населення.

"З урахуванням викладених викликів та загроз, дія яких триватиме і після закінчення війни, чисельність населення України в межах 1991 року, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, на 1 січня 2041-го року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а на 1 січня 2051-го - до 25,2", - зазначають у Мінсоцполітики.

Там також уточнили, що прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних. Причиною є окупація частини територій України росіянами.

Нагадаємо, раніше демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк в інтерв'ю проекту РБК-Україна Styler розповів, що протягом наступних 10 років населення України може становити близько 30 млн осіб.

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