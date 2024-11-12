Населення має бути готовим до погіршення умов життя після вилучення реверсної дотації у міст, - експерт

Населення міст має розуміти, що якість життя у містах може значно знизитися після вилучення реверсної дотації у міст

Він нагадав, що за 8-9 днів має відбутися голосування за проєкт бюджету, в якому уряд пропонує вилучити реверсну дотацію у місцевих бюджетів на 12,9 млрд гривень.

"Уже зараз Асоціація міст питає як за цих умов створювати реабілітаційні центри для поранених, забезпечувати пункти незламності, опалювальний період, та дотримуватися мораторію на підняття тарифів, адже без підтримки з муніципальної казни функціональна діяльность підприємств житлово-комунальної сфери буде під питанням. Ми розуміємо, що треба максимально наповнювати центральний бюджет. Але як міста мають забезпечувати життєдіяльність і функціонування міст в таких умовах", - наголосив експерт.

Він зазначив, що це питання, яке відноситься до внутрішньополітичної та бюджетної ситуації і має свою передумову у звʼязку із недостатністю ресурсу.

"Але така політика призводить до того, що ми цей ресурс витягуємо з тих сфер, які теж формують нашу життєдіяльність. Тоді ми маємо прийняти, що рівень нашого благополуччя і благоустрою іде на спад. У масштабах держави це не така значна сума, і так як могли вже "висушили" ті органи самоврядування у попередні періоди, забравши ПДФО і частину єдиного податку. Це не від хорошого життя, зрозуміло. Єдине питання, що це стане несподіванкою для населення. В силу ракетної загрози вже відбулось аварійне відключення електроенергії. Відбулося введення графіків і на 8-12 годин може бути відключення електроенергії та теплопостачання", - зазначив Андрій Віргінський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", реєстр. №12000, ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році

планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.