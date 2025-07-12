Населення ЄС досягло історичного максимуму

Стало відомо, що сукупне населення ЄС за підсумками 2024 року досягло рекордної позначки - 450,4 мільйона осіб.

При цьому ключовим фактором цього приросту стала міграція з третіх країн, бо природний приріст у ЄС вже понад десять років є від’ємним.

Із 2012 року в країнах ЄС щороку фіксується перевищення кількості смертей над народжуваністю. Так, у 2024 році в країнах блоку народилося 3,56 мільйона немовлят, тоді як кількість померлих сягнула 4,82 мільйона. Це призвело до природної втрати населення в 1,3 мільйона осіб.

Таким чином, демографічна ситуація в ЄС залишається напруженою. Ще б пак, низька народжуваність і старіння населення створюють додатковий тиск на пенсійну систему та ринок праці.

Проте міграційні потоки частково дозволяють компенсувати ці виклики.

За даними Євростату, найбільшу частку населення ЄС, як і раніше, складають мешканці Франції, Німеччини та Італії - разом вони налічують майже половину всього населення блоку (47%).

Найбільший приріст населення зафіксували на Мальті, де він склав 19 осіб на 1000 жителів, далі йдуть Ірландія (16,3) та Люксембург (14,7).

Водночас у восьми країнах ЄС відбулося скорочення чисельності населення. Найбільш помітне падіння зафіксоване в Латвії - мінус 9,9 на тисячу, у Венгрії - мінус 4,7, а Польща та Естонія поділили третє місце з показником мінус 3,4.

Опубліковані дані знову актуалізували питання демографічної стратегії для Європи, адже довгострокове утримання населення та стабільність економіки безпосередньо залежать від балансу між народжуваністю, смертністю та масштабами міграції.