Населению Энергодара больше всего репрессий наносят боевики из Донбасса, - Денисова

Запорожская АЭС и город Энергодар до сих пор находятся под контролем оккупантов. В частности, сейчас там несколько групп боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
По ее словам, сотрудники поддерживают работу АЭС под постоянным давлением, но любая ошибка в обслуживании станции может привести к ядерной катастрофе.
Также на территории ЗАЭС население терроризируют несколько различных группировок оккупантов, а именно:
"Больше всего репрессий населению наносят последние, которые дежурят на блокпостах. Они унижают женщин, провоцируют конфликты, требуют деньги", - говорится в сообщении.
Кроме того, персонал станции, к которой присоединилась дежурная бригада Росатома во главе с главным инженером Ростовской АЭС, вынужден согласовывать все действия с "военными командирами" оккупантов.
Ранее мы сообщали, что на Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из"Росатома".
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