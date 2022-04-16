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Населению Энергодара больше всего репрессий наносят боевики из Донбасса, - Денисова

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Суббота 16 апреля 2022 19:22
Населению Энергодара больше всего репрессий наносят боевики из Донбасса, - Денисова Запорожская АЭС (facebook.com.rostinfocom)
Автор: Татьяна Самарук

Запорожская АЭС и город Энергодар до сих пор находятся под контролем оккупантов. В частности, сейчас там несколько групп боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, сотрудники поддерживают работу АЭС под постоянным давлением, но любая ошибка в обслуживании станции может привести к ядерной катастрофе.

Также на территории ЗАЭС население терроризируют несколько различных группировок оккупантов, а именно:

  • русские солдаты,
  • ОМОН,
  • ФСБ,
  • "Росгвардия",
  • группа военных кавказских национальностей - осетины, ингуши, чеченцы и боевики из ОРДЛО.

"Больше всего репрессий населению наносят последние, которые дежурят на блокпостах. Они унижают женщин, провоцируют конфликты, требуют деньги", - говорится в сообщении.

Кроме того, персонал станции, к которой присоединилась дежурная бригада Росатома во главе с главным инженером Ростовской АЭС, вынужден согласовывать все действия с "военными командирами" оккупантов.

Ранее мы сообщали, что на Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из"Росатома".

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Запорожская АЭС Энергодар
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