Населению Энергодара больше всего репрессий наносят боевики из Донбасса, - Денисова

Запорожская АЭС и город Энергодар до сих пор находятся под контролем оккупантов. В частности, сейчас там несколько групп боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, сотрудники поддерживают работу АЭС под постоянным давлением, но любая ошибка в обслуживании станции может привести к ядерной катастрофе.

Также на территории ЗАЭС население терроризируют несколько различных группировок оккупантов, а именно:

русские солдаты,

ОМОН,

ФСБ,

"Росгвардия",

группа военных кавказских национальностей - осетины, ингуши, чеченцы и боевики из ОРДЛО.

"Больше всего репрессий населению наносят последние, которые дежурят на блокпостах. Они унижают женщин, провоцируют конфликты, требуют деньги", - говорится в сообщении.

Кроме того, персонал станции, к которой присоединилась дежурная бригада Росатома во главе с главным инженером Ростовской АЭС, вынужден согласовывать все действия с "военными командирами" оккупантов.